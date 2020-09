El Constitucional confirma l'ordre nacional de detenció dictada contra Puigdemont després de ser elegit eurodiputat

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat de forma unànime denegar la suspensió de les ordres nacionals de recerca, detenció i ingrés a la presó de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de l'exconseller Antoni Comín que van ser acordades per l'instructor de la causa del 'Procés', Pablo Llarena, després que tots dos fossin elegits eurodiputats.









La interlocutòria, el ponent ha estat el magistrat Cándido Conde-Pumpido, explica que la suspensió sol·licitada pels líders independentistes comportaria una "pertorbació de la funció jurisdiccional", i suposaria una ingerència en les decisions adoptades per la jurisdicció ordinària.





Afegeix que assumptes com aquest ha de ser abordat "amb molta cautela, cas a cas", per evitar que el Constitucional acabi exercint funcions que li estan constitucionalment vedades per ser pròpies de jutge ordinari de el cas.