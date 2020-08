Puigdemont assaja la "confrontació intel·ligent" amb el PDeCAT

Hi ha personatges que sorprenen cada dia pel que fan i sobretot pel que diuen. Són individus que es reinventen per seguir estant en el calendari mediàtic. Ho poden fer per dues raons: una perquè tenen diners per sobreviure i dues, disposen de tot el temps de món per fer-ho. Dos elements fonamentals per a una estratègia personal: "L'ambició sol fer traïdors", afirmava la reina Cristina de Suècia.













L'autor de la frase sublim, "confrontació intel·ligent", Carles Puigdemont, el polític més valent de Catalunya, ha mostrat el que significa aquestes dues paraules per a ell: donar una estocada mortal a el partit successor de l'antiga CDC de la qual ell ha format part i que va ser qui primer ho va fer alcalde, després diputat, i finalment president de la Generalitat. A més, li ha proporcionat una situació professional i personal que mai hagués pogut imaginar des de la seva posició de periodista mediocre i individu ambiciós.





El fugit expresident, qui demana lleialtat absoluta i disciplina als seus desitjos i aspiracions polítiques --també personals - ha portat al PDeCAT a una situació límit en plena campanya ja d'eleccions autonòmiques. Tot el que ell no pot controlar, el destrueix i el deixa tirat com un clínex. És la seva forma de fer política i d'agrair als seus mentors. Ja se sap que en política qui té el poder el sol executar, sense pietat





La guerra entre Puigdemont i el PDeCAT ha deixat de manifest com les gasta el de Girona. Des que Mas ho va designar com a president de govern català mai ha donat el seu braç a tòrcer amb els seus "caps" polítics, més aviat al contrari. Han prevalgut els seus interessos per sobre del seu antic partit amb el qual no té cap problema en carregar-se'l. Això sí, ho fa pel seu amor a Catalunya. Deia Henry Lous Mencken, "Savi de Baltimore", periodista i crític social que "Quan se sent a un home parlar del seu amor per la pàtria , és signe que espera que li paguin per això"





La teoria de Puigdemont de "confrontació intel·ligent" és la que està aplicant a l'PDeCAT, amb la consigna subtil als que no volen perdre el xollo institucional que tenen --molts dels quals porten anys en el mateix - que es donin de baixa de el partit per tal de dinamitar-lo i quedar-se amb aquest espai que considera seu. Els senadors han fet els deures ràpidament i s'han complert les ordres del seu nou líder. El mateix ha passat amb alguns regidors de l'Àrea Metropolitana. Queda esperar el que facin els seus senyories de Congrés i de Parlament, a més d'altres municipis.





Si la pràctica de la confrontació intel·ligent té com a resultat el que estem veient aquests dies, la confiança en les seves paraules té el mateix valor que un bitllet de mil euros. Em ve al cap una expressió que afirma "Els amics són per a les ocasions, llevat de determinats cercles polític-econòmics, en els quals les ocasions són per als amics". Això deuen pensar tots els que ara són "amics" amb dret a càrrecs. Les ideologies han mort i només queden els interessos personals per sobre dels ciutadans que els han votat. Perquè com deia Cánovas del Castillo "No hi ha més aliança que les que tracen els interessos, ni les hi haurà mai"

Així que, coneixent en viu i en directe "la confrontació intel·ligent" del seu mentor, ja se sap el que dóna de si. Que Déu agafi confessats als catalans de bona fe que segueixen confiant en ell i als que estan fins als nassos que segueixin tenint paciència continguda.