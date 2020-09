Comencen les concentracions independentistes en més de 100 punts de Catalunya

Les concentracions convocades per l'ANC, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) per celebrar la Diada que enguany es convoquen de forma descentralitzada en més d'un centenar de punts de Catalunya han començat a produir-se a partir de les 17.00 de aquest divendres.









Totes elles compten amb un aforament limitat i segons expliquen els organitzadors s'han garantit totes les mesures sanitàries: només poden accedir les persones que s'hagin inscrit, són concentracions estàtiques en què els participants han d'estar separats per dos metres de distància i els assistents han de portar mascareta de forma obligatòria.





A la ciutat de Barcelona hi ha fins a vuit punts de concentració: Meridiana-Fabra i Puig; rambla del Carmel; passeig de Sant Joan-Travessera de Gràcia; passeig de Gràcia-Aragó; plaça Catalunya; plaça Universitat; plaça de Països Catalans, i la plaça Letamendi.





L'acte central tindrà lloc a partir de les 17.30 a la plaça Letamendi, on intervindran els dirigents de les entitats i fins a les 18.30 no es podran escoltar els missatges polítics de les tres entitats convocants que es pronunciaran a través dels seus dirigents en aquest lloc.





Al principi la idea de l'ANC era que aquestes concentracions es produïssin davant d'edificis d'institucions espanyols però a causa de les mesures de seguretat han hagut de "flexibilitzar" la recerca d'espais.





L'ANC també ha fet una crida a la ciutadania a sortir als balcons a les 17.14 --la hora a la començava la manifestació de cada Diada-- per reivindicar la independència de Catalunya.