Oxford i AstraZeneca reprenen els assajos de la seva vacuna contra la Covid-19

La Universitat d'Oxford ha anunciat que reprèn els assajos de la fase 3 del seu vacuna contra la Covid-19 i que desenvolupa en col·laboració amb la farmacèutica AstraZeneca després que es paralitzessin els assajos pel fet que un dels voluntaris havia desenvolupat una mielitis transversa .





"A nivell mundial uns 18.000 individus han estat inoculats amb vacunes experimentals dins el programa de proves", ha apuntat la universitat en un comunicat.





"En programes tan amplis com aquest és habitual que alguns dels participants es trobin malament. Cada cas ha de ser acuradament avaluat per garantir una avaluació acurada de la seguretat", explica el text, que no obstant això no concreta el dia de represa de les proves .





AstraZeneca va anunciar dimarts passat que havia decidit aturar el assaig de la vacuna que desenvolupa contra la Covid-19 a causa de l'aparició "d'una malaltia potencialment inexplicable" en un dels participants de la mateixa, un moviment que la companyia ha descrit com "rutinari ".





"Com a part dels assajos globals controlats i aleatoritzats en curs de la vacuna contra la coronavirus d'Oxford, el nostre procés de revisió estàndard ha pausat la vacunació per permetre la revisió de les dades de seguretat", ha indicat la companyia en un comunicat.





"És una acció rutinària que ha de fer-se sempre que hi hagi una malaltia potencialment inexplicable en un dels assajos, assegurant que mantinguem la integritat" dels mateixos, va afegir AstraZeneca.





AstraZeneca té ja contractes subscrits amb el Regne Unit, Estats Units i amb la UE per al subministrament de dosi de la seva vacuna un cop s'acabi la fase de proves. En concret, la UE ha signat per comprar 400 dosis de la vacuna, quan la UE a 27 compta amb uns 450 milions d'habitants.