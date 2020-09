VÍDEO. Nadia Calviño afirma que "el sou dels funcionaris ha crescut" molt per sobre "de l'IPC" i els sindicats ho neguen

En els últims dies el Govern està estudiant descartar congelar les pensions però sí fer-ho amb el sou dels funcionaris.













Calviño s'ha referit així a la congelació del sou i defensa que no suposarà un perjudici econòmic després que en els últims anys augmentés el poder adquisitiu de funcionaris i pensionistes amb una inflació que serà de el 0%.





A finals de gener d'aquest 2020 el govern de Pedro Sánchez, va aprovar una pujada de el 2% dels salaris dels més de 2,5 milions de funcionaris que hi ha a Espanya, però estudien no incloure-la en els comptes públics de 2021 amb el objectiu d'estalviar 3.264.000 d'euros.





La possible congelació de el sou dels empleats públics es decidirà en les pròximes setmanes, ja que l'Executiu ha de presentar el projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat abans de l'30 de setembre i ha probocado declaracions contradictòries entre els ministres de l'executiu de coalició.





Mentre la vicepresident ecònomica, Nadia Calviño i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, es decanten per "estudiar" la mesura, la vicepresidenta Carmen Calvo i el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, asseguren desconèixer que hi hagi un debat a l'respecte.





Els funcionaris encadenen tres anys de millores salarials: una pujada del 6,25% des del 2018: 1,75% el 2018 i 2,5% el 2019, incloent un 0,25% variable en 2018 i 2019.





TOT DEPÈN DEL QUE S'INCORPORI ALS PGE





Calviño ha admès en una entrevista a la COPE "estem muntant l'arquitectura dels Pressupostos i les decisions es prendran tenint en compte una multiplicitat de factors".





La vicepresidenta ha elogiat la tasca de professors, metges, polítics, Exèrcit i tots els funcionaris en l'Administració en la gestió de les mesures extraordinàries per la pandèmia del coronavirus i el seu esforç "molt important", per la qual cosa també ha apuntant que creu que "ha d'haver un reconeixement general a la seva tasca".





No obstant això, sobre la variació o congelació del seu sou, ha dit que cal tenir en compte que en els últims anys hi ha hagut "guanys de poder adquisitiu" d'aquest col·lectiu i dels pensionistes, una cosa "important i positiu" perquè "s'han recuperat les pèrdues que hi ha hagut durant la crisi ", ha afirmat.





ELS SINDICATS DEMANEN QUE HAGI UNA NEGOCIACIÓ PRÈVIA





Des dels sindicats exigeixen a Govern que compleixi amb el diàleg social i porti a la taula de negociació aquest tema, per ser abordat amb els representants dels treballadors públics.





Mitjançant un comunicat des del CSIF ha rezachazo la congelació salarial i reclamen un acord de millora de condicions laborals dels empleats / des públics. En aquest sentit afirmen que "els empleats públics, les persones que han garantit l'obertura de les escoles, que ens atenen en els centres de salut i hospitals, que amb tantes dificultats atenen prestacions com els ERTE o l'Ingrés Mínim Vital, no mereixen una mesura unilateral d'aquest tipus, ni que se'ls tracti amb globus sonda. Exigim l'obertura de la negociació sindical immediatament ".





Pel CSIF "els empleats públics arrosseguen una pèrdua de poder adquisitiu d'entre el 12,9 i el 17,9 per cent des de 2010, per la qual cosa reivindicarem un acord de legislatura que contempli una recuperació progressiva de l'estructura salarial prèvia a 2010, que equipari les retribucions entre administracions i un Pla de recursos humans per reforçar les plantilles on sigui necessari.





Entenent les dificultats que travessa l'economia, cal avançar en aspectes com la carrera professional, l'establiment de les 35 hores i de manera urgent en una regulació del teletreball i la solució al problema de la temporalitat ".

















Per la seva banda des de CCOO reclamen que la funció pública se sent a negociar ia la retribució per al 2021, per a la qual pretenen seguir recuperant el poder adquisitiu perdut al llarg d'aquesta legislatura.





A CCOO també insisteixen que cal abordar moltes altres qüestions més enllà del tema salarial. "Com l'ocupació en les administracions públiques, que en aquesta crisi ha quedat en evidència la manca de personal en Sanitat i en Educació, que ningú pot negar, però també en llocs com el Servei Públic d'Ocupació (SEPE), que està absolutament col·lapsat ", recorda Francisco García.





CCOO "no entén un diàleg social que es fa a cop de titular de premsa"





I afegeixen "rebutgem l'escassa voluntat de diàleg que manifesta l'equip governamental de Funció Pública, més preocupat per gestions de malabarismes institucionals que per garantir i assentar les condicions de vida i treball de més de 3 milions de treballadores i treballadors públics".