El bus 141 de Barcelona s'estrena aquest dilluns des de Sant Antoni fins a Francesc Macià

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) estrena aquest dilluns la línia de bus 141 (Esquerra de l'Eixample), que uneix els barris barcelonins de Sant Antoni i l'Esquerra de l'Eixample amb la plaça Francesc Macià.













Circularà verticalment pels carrers Villarroel i Calàbria, i permetrà arribar a l'Hospital Clínic, el CUAP de Manso i l'Hospital Universitari del Sagrat Cor, els mercats de Sant Antoni i del Ninot, la piscina Sant Jordi i les biblioteques públiques, segons un comunicat de TMB.





També aquest dilluns, el bus 75 (Les Corts-Avinguda Tibidabo) es converteix en el 175 (Les Corts) per "millorar el servei de desplaçaments dels escolars al districte", de manera que connecta la Riera Blanca amb els centres educatius de l'avinguda Esplugues i la Zona Universitària, i circula també per l'avinguda Madrid, Gran Via Carles III, Diagonal, González Tablas i avinguda Esplugues.