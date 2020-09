L'Atenció Primària catalana afronta una segona onada sense recursos per a combatre-la

El pitjor que et pot passar quan vas a la guerra és no tenir els suficients recursos per defensar-te. Ho van poder comprovar els espanyols quan van perdre Cuba, veient com la seva flota quedava reduïda a ferralla pels vaixells nord-americans, molt superiors tecnològicament.









Aquest any, el concepte de guerra ha canviat dràsticament: els soldats ja no pertanyen a l'exèrcit i l'enemic, no és una altra nació. El combat que la humanitat està lliurant contra el Covid-19 ha posat els sanitaris en la primera línia de front. No obstant això, aquests nous "soldats" han corregut la mateixa sort que els que van anar a defensar Cuba de les urpes nord-americanes: no tenen recursos, i per tant, van a lliurar una batalla que només podran guanyar si arriba un miracle. I últimament, d'això no anem sobrats.





En la lluita contra el Covid-19, la primera línia de defensa contra l'enemic són els centres d'atenció primària, els encarregats de detectar al virus des del primer moment: quan només dóna símptomes lleus i els seus portadors no van a les urgències d'un hospital. I hi ha un gran problema: aquesta primera línia de contenció és un colador. I no per tenir uns soldats incompetents, tot el contrari: simplement són pocs i no disposen de suficients recursos.





Aquesta realitat tan poc tranquil·litzadora ha estat denunciada pel sindicat Metges de Catalunya (MC), que va assenyalar que l'Atenció Primària a Catalunya, per poder funcionar de manera correcta, necessitaria de la incorporació de al menys 1.000 professionals.





El Departament de Salut va posar sobre la taula un pla per reforçar els CAP, però lluny de tranquil·litzar el sindicat, només van augmentar la crispació. La raó és senzilla: l'atenció primària a Catalunya ha perdut més de 900 facultatius en l'última dècada a causa de les retallades, i el Govern només ha anunciat la contractació 306 facultatius. Per a MC, és una xifra "irrisòria" per fer front al Covid-19. A més, només entren per fer front a la pandèmia i no per "reforçar realment l'estructura del primer nivell assistencial", denuncia el sindicat.





Des del sindicat de metges asseguren que és necessària la contratació de més professionals "per poder atendre en condicions òptimes a la població en general i poder recuperar l'activitat ajornada durant la primera onada de la pandèmia".





Aquesta manca de recursos humans està provocant que els soldats que han de combatre aquesta pandèmia estiguin cada vegada més cansats i sobrestressats. Des del sindicat asseguren que aquesta situació està sent "angoixant": els professionals, per suplir la manca de personal, estan fent més hores.





Per això, exigeixen una "millora tangible i substancial de les condicions laborals i professionals del col·lectiu que facin més atractiva l'atenció primària, per evitar la fugida sagnant de facultatius i atreure nou talent mèdic. Principalment, assenyala, "perquè més del 75% de l'activitat de l'equip assistencial recau en la figura del facultatiu i, a hores d'ara, l'accessibilitat del pacient al seu metge de referència és molt dificultosa per culpa de la manca de personal".