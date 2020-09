Els MIR de Catalunya convoquen una vaga del col·lectiu per al 21, 22 i 23 de setembre

El portaveu dels Metges Interns Residents (MIR) catalans, Alex Mayer, ha anunciat aquest dijous una convocatòria de vaga del col·lectiu per als dies 21, 22 i 23 de setembre.









En roda de premsa telemàtica, Mayer ha explicat que s'ha organitzat un comitè de vaga de 50 metges amb presència a "tots els hospitals de Catalunya" que convoca els 3.500 MIR que hi ha a la comunitat en aquests moments.





Els residents reclamen canvis per poder formar-se en la seva especialitat dins del seu horari de treball i millores retributives en el sou base i les hores de guàrdia, i estan disposats a desconvocar la vaga si s'arriba a un acord amb la Generalitat la setmana que ve.





El comitè de vaga ha admès que es tracta d'"un moment delicat" per convocar la mobilització pel coronavirus, però ha destacat que compta amb el suport del sindicat Metges de Catalunya.





Mayer ha explicat que es tracta de reivindicacions "lògiques i assumibles que l'administració admet", però que el col·lectiu ha posat en marxa la vaga davant la falta d'avenços en les negociacions.





RECLAMACIONS

Els metges han resumit les seves reclamacions en tres blocs: formació, condicions laborals i millores retributives, i han destacat que moltes d'elles ja estan "contemplades per la llei".





Els MIR han reclamat que el 15% de la jornada ordinària es destini a formació de la seva especialitat perquè actualment "no tenen hores per a això", així com disposar de 10 dies a l'any per participar en actes formatius.





Pel que fa a les condicions laborals, els metges demanen que les jornades siguin de 35 hores setmanals i es compleixin les 12 hores de descans ininterromput després de les guàrdies, així com les 36 hores de descans setmanal.





També han exigit un increment en el sou base -d'uns 16.000 euros bruts a l'any-- per "deixar de ser mileuristes" i en el pagament de les hores de guàrdia.





Mayer ha considerat que des de 2010 els MIR catalans compleixen funcions "essencials" en el sistema sanitari català quan encara haurien d'estar formant-se.





NEGOCIACIONS

Mayer ha explicat que s'han produït converses amb el Govern en els últims mesos però que s'han trobat amb "respostes poc concretes en el què i en el quan".





"Hem mantingut una actitud negociadora en els últims 3 mesos. Però la vaga és una mesura de pressió perquè ens escoltin", ha afirmat, i ha admès que de moment no tenen reunions convocades per a la setmana que ve.