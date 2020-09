Un expert assenyala que, tot i que els rebrots eren inevitables, "hauríem d'haver evitat la transmissió comunitària"

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid, el doctor Santiago Moreno, ha afirmat que "l'aparició de rebrots era inevitable", però considera que "s'hauria d'haver evitat que s'arribés a la transmissió comunitària", i reparteix la responsablitat de la situació actual entre el civisme dels ciutadans i el seguiment dels brots.









En aquests terme s'ha expressat durant la ponència inaugural del I Congrés Nacional COVID-19, en què més de 20.000 professionals sanitaris van a compartir de forma telemàtica les principals troballes científiques que s'han produït a Espanya sobre la pandèmia, tractant aspectes que van des els fonaments de la resposta immune fins al maneig de la ventilació invasiva, passant pels diferents tractaments, les estratègies de prevenció i de cures als pacients.





En la seva intervenció, el doctor Moreno ha fet balanç dels encerts i errors en la gestió de la pandèmia, assenyalant sobre la situació actual que "el problema no han estat els rebrots sinó que no ho haguem controlat i impedit que s'arribi a la transmissió comunitària, que és on estem".





"La responsabilitat cal repartir-la entre els ciutadans, que hem deixat de banda part de les conductes cíviques necessàries per evitar la transmissió, i els responsables sanitaris de fer el seguiment adequat dels brots per aconseguir la seva contenció. El primer és difícil de controlar, però el segon és imperdonable que hagi funcionat malament", ha agregat.





Sobre les mesures que cal aplicar en aquest moment, el doctor Moreno ha assenyalat que a hores d'ara "són ben conegudes i tenen poc secrets, només cal posar els mitjans i ser eficaços". En aquest sentit ha incidit en la importància d'interrompre la transmissió seguint recomanacions sanitàries com l'ús de mascaretes, el rentat de mans i evitar aglomeracions, i de diagnosticar a les persones asimptomàtiques, en la mesura del possible.





Així mateix, ha assenyalat que davant els casos amb PCR positiva i davant d'un brot, "s'ha d'actuar amb energia" mitjançant una quarantena eficaç dels afectats i els seus contactes. "Encara que es poden proposar altres mesures, el més important és que es compleixin les que ja existeixen".





Pel que fa al futur, "per a les pròximes pandèmies que puguin arribar-nos" ha explicat que "serà fonamental instaurar les mesures que es coneguin de prevenció des del dia 0 (o abans del dia 0)", cosa que segons la seva opinió va fallar a l'inici de la crisi. "Sens dubte, al principi de la pandèmia, es van subestimar les conseqüències del que se'ns venia a sobre, però no només a Espanya sinó en tots els països del món", ha assenyalat.





"Això, que té la seva explicació, va produir retards en l'adopció de mesures que segurament podrien haver fet que les coses evolucionessin de manera diferent. Sens dubte, si avui tornés a començar la pandèmia, amb el que hem après, les mesures de confinament i distanciament social s'haurien adoptat molt abans del que es va fer. Segurament aquest ha estat l'error més important que s'ha comès, vist retrospectivament ", ha conclòs.