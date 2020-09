Espanya ha estat el país en el qual més metges han tractat a pacients amb Covid-19 sense la protecció adequada, seguit per França (45%), Mèxic (40%) i el Regne Unit (34%), segons ha posat de manifest una enquesta realitzada per la plataforma Medscape entre juny i juliol entre més de 7.000 metges d'Espanya, Estats Units, Brasil, França, Alemanya, Mèxic, Portugal i Regne Unit.









No obstant, la majoria dels enquestats ha assenyalat que els principals reptes als quals s'han hagut d'enfrontar han estat no comptar amb l'equip de protecció individual adequat, sobreexigència, por a encomanar i ansietat.





En aquest sentit, l'enquesta ha posat de manifest que el 82 per cent dels metges espanyols ha estat en contacte amb pacients amb coronavirus, bé de forma presencial (68%), bé per telèfon o vídeo (14%), si bé, a la resta de països el percentatge "va ser menor".





Així mateix, el 20 per cent dels metges espanyols enquestats ha estat diagnosticat amb coronavirus, percentatge que se situa en el 19 per cent en el Regne Unit, en el 15 per cent a França i el Brasil (15%), al 13 per cent a Mèxic, en el sis per cent a Alemanya i Portugal, i en el cinc per cent als Estats Units.





En termes generals, els metges de tots aquests països no estan d'acord en que la distància social ajuda a la immunitat del grup, i més de la meitat afirmen que han corregut riscos pel seu compte davant l'emergència de la Covid-19. Així mateix, el 33 per cent dels metges a Espanya asseguren que van donar prioritat en el tracte als pacients amb coronavirus sobre altres pacients amb altres malalties que amenaçaven la vida.





Un dels múltiples reptes en la pandèmia ha estat la manca de tractaments específics o un mètode preventiu per contraure la infecció, de manera que davant del "devastador" efecte del desbordament a les unitats de cures intensives, al voltant de l'40 per cent dels metges pensen que els seus llocs de treball no han estat preparats i s'han vist sobrepassats.





"Amb la crisi del coronavirus l'entorn mèdic s'ha vist empès a primera línia d'una intensa batalla, impensable uns mesos abans. Encara que això pot afectar la satisfacció per l'exercici de la professió, l'enquesta ha revelat que més de la meitat dels metges repetiria sense cap dubte la labor exercida durant la crisi ", ha dit el membre de Comitè Editorial de Medscape, Javier Cotelo Vila.





D'altra banda, el treball ha evidenciat que durant la pandèmia, els metges han menjat més, han fet menys esport, han begut menys alcohol i han consumit menys fàrmacs estimulants. A més, els seus ingressos econòmics dels metges han "disminuït".