L'Àrtic està en transició a un nou estat climàtic, amb menys gel, més pluja i aire més càlid

El ràpid escalfament de l'Àrtic ha començat a passar d'un estat predominantment congelat a un clima completament diferent, segons un nou i exhaustiu estudi de les condicions de l'Àrtic que publica la revista 'Nature Climate Change'.









Els patrons climàtics a les latituds superiors sempre han variat d'un any a un altre, amb més o menys gel marí, hiverns més freds o més càlids, i temporades més llargues o més curtes de pluja en lloc de neu. Però les noves investigacions dels científics de el Centre Nacional d'Investigació Atmosfèrica (NCAR) han descobert que l'Àrtic s'ha escalfat tant que la seva variabilitat anual s'està movent fora dels límits de qualsevol fluctuació passada, el que indica la transició a un "nou règim climàtic de l'Àrtic ".









"La taxa de canvi és notable --explica la científica del NCAR Laura Landrum, autora principal de l'estudi-. És un període de canvis tan ràpids que les observacions de patrons climàtics passats ja no mostren el que es pot esperar el proper any. l'Àrtic ja està entrant en un clima completament diferent a el de fa unes poques dècades ".





En el nou estudi, Landrum i la seva coautora, la científica de NCAR Marika Holland, han comprovat que el gel marí de l'Àrtic s'ha fos de manera tan significativa en les últimes dècades que fins i tot un any inusualment fred ja no tindrà la quantitat de gel marí d'estiu que existia tan recentment com mitjan el segle XX.





Les temperatures de l'aire a la tardor i hivern també s'escalfaran prou com per entrar en un clima estadísticament diferent a mitjans d'aquest segle, seguit d'un canvi estacional en la precipitació que donarà com a resultat mesos addicionals en què caurà pluja en lloc de neu .





Per a l'estudi, Landrum i Holland van utilitzar centenars de simulacions per ordinador detallades, així com observacions de les condicions climàtiques de l'Àrtic. La gran quantitat de dades els va permetre definir estadísticament els límits climàtics de l' 'antic Àrtic', o quanta variabilitat pot ocórrer naturalment d'un any a un altre, i després identificar quan l'escalfament causat per l'home empenyerà a l'Àrtic més enllà d'aquests límits naturals i en un nou clima.





Les projeccions futures utilitzades per a l'estudi es basen en un escenari d'alt nivell per a les futures emissions de gasos d'efecte hivernacle, una trajectòria coneguda com RCP 8.5. El document assenyala, però, que la reducció de les emissions disminuiria l'abast del canvi climàtic a l'Àrtic.





El clima canviant té enormes conseqüències de gran abast per als ecosistemes, la gestió dels recursos hídrics, la planificació d'inundacions i la infraestructura.





L'extrem nord s'està escalfant més ràpidament que les regions de latituds més baixes, el que es deu a un procés conegut com amplificació àrtica. Això passa perquè el gel marí de color clar, que reflecteix la calor de tornada a l'espai, és reemplaçat per aigua oceànica més fosca, que atrapa la calor. A més, les aigües oceàniques relativament càlides ja no estan protegides a l'hivern amb tanta eficàcia per les propietats aïllants de el gel marí espès.





Els canvis en el clima de l'Àrtic són tan profunds que l'extensió mitjana de el gel marí al setembre, quan aconsegueix el seu mínim anual, s'ha reduït en un 31% des de la primera dècada de l'era dels satèl·lits (1979-1988).





Landrum i Holland volien determinar si aquesta disminució mostra que el clima àrtic ha canviat fonamentalment. També volien estudiar els canvis en altres dos aspectes clau que són indicatius de l'estat gelat de el clima àrtic: les temperatures de l'aire a la tardor i l'hivern, i la transició estacional en les precipitacions de majorment neu a majorment pluja.





Per respondre a aquestes preguntes, van recórrer a múltiples simulacions de cinc dels principals models climàtics de l'món que s'han utilitzat per a un projecte de recerca internacional conegut com a Projecte d'Intercomparació de Models Acoblats 5, o CMIP5.





La gran quantitat de simulacions els va permetre reunir una imatge estadísticament significativa el clima àrtic, la qual cosa els va permetre diferenciar la variabilitat climàtica natural d'un any a un altre d'una transició a un nou clima àrtic.





Els científics van comparar el resultat de el model amb les observacions, confirmant que els models capturaven amb precisió el clima passat i, per tant, podien simular de manera fiable el clima futur.





Després van aplicar tècniques estadístiques per determinar quan els canvis climàtics van excedir els límits de la variabilitat natural. Per a aquesta última pregunta, van identificar un clima diferent com emergent quan la mitjana de 10 anys estava a l'almenys a dues desviacions estàndard de la mitjana del clima a la dècada 1950-1959.





En altres paraules, si l'extensió de gel marí va canviar tant que la mitjana en, diguem, la dècada de 1990 va ser menor en el 97,7% de tots els casos que l'extensió de gel marí per a qualsevol any de la dècada de 1950, llavors la dècada de 1990 es va definir com un nou clima.





Quan van aplicar aquestes tècniques a l'extensió de gel marí, van descobrir que l'Àrtic ja havia entrat en un nou clima. Cada un dels cinc models mostrar que el gel marí es retirava tan dramàticament que havia sorgit un nou clima per al gel marí a finals de segle XX i principis del XXI.





De cara a el futur, també van descobrir que l'Àrtic pot començar a experimentar condicions en gran part sense gel a les pròximes dècades. Diversos dels models van indicar que l'Àrtic podria quedar majorment lliure de gel durant 3 a 10 mesos a l'any per a fins de segle, en base a un escenari d'altes emissions de gasos d'efecte hivernacle.





Pel que fa a la temperatura de l'aire, es van centrar en la tardor i l'hivern, que estan fortament influenciats per la reducció de el gel marí durant l'estiu i el moment posterior en què torna a créixer el gel. Van descobrir que les temperatures de l'aire sobre l'oceà entraran en un nou clima durant la primera meitat o mitjans d'aquest segle, i les temperatures de l'aire sobre la terra s'escalfaran substancialment més endavant en el segle.





El cicle estacional de precipitació canviarà dràsticament a mitjans de segle. Si les emissions persisteixen en un nivell alt, la majoria de les regions continentals experimentaran un augment en la temporada de pluges de 20 a 60 dies per a mitjans de segle i de 60 a 90 dies per a fins de segle. En algunes regions àrtiques, la pluja pot ocórrer en qualsevol mes de l'any abans de final de segle.





"És probable que l'Àrtic experimenti extrems en el gel marí, la temperatura i les precipitacions que estan molt lluny del que hem experimentat abans --aventura Landrum--. Necessitem canviar la nostra definició del que és el clima àrtic".