El Corte Inglés, obligat a vendre part dels seus centres de Barcelona per reduir el seu enorme deute

El Corte Inglés segueix intentant fer caixa desprenent dels seus actius, tot i que la crisi econòmica en teoria no és, precisament, el millor moment per vendre, si un pot esperar. No obstant això, la cadena ha reactivat el seu pla per desprendre al voltant de 100 edificis dels que posseeix en tota la geografia espanyola.









En els últims anys, el grup ja s'ha anat desprenent d'alguns importants edificis. A Barcelona va vendre fa uns anys un dels seus edificis més importants, el que es troba situat a la Plaça de Catalunya, al centre de la ciutat, a la cantonada amb la Rambla, sens dubte un dels locals més cobejats de la ciutat per seva estratègica situació.





L'any passat també es va desprendre de el centre que ocupava a l'avinguda de la Diagonal molt a prop de la plaça de Francesc Macià. La venda es va tancar en 150 milions d'euros i el grup ha seguit operant a l'edifici en qualitat d'inquilí durant dos anys. Quan s'acabi aquest període, en 2021, el grup haurà d'abandonar aquest edifici.





També es van incloure en aquestes vendes els centres que es troben en els complexos comercials de Parque Sur i de La Vaguada a Madrid.





Entre els gairebé 100 edificis que el grup s'ha vist obligat a posar en venda es troben dos dels seus centres més importants de Barcelona, els que es troben situats a la zona de l'avinguda de la Meridiana. El primer d'ells, el centre d'Hipercor, i el segon, el de Can Dragó.





El situat a Can Dragó és un edifici de 8 plantes, amb 45.000 metres quadrats de superfície i l'últim a ser inaugurat a la capital catalana. Va obrir les seves portes a 2005 i en la seva construcció es van invertir uns 120 milions d'euros. No obstant això, mai ha pogut complir amb les expectatives que es van generar al seu voltant i aquest centre sempre ha estat un dels menys rendibles de la capital catalana.





Pel que fa a el d'Hipercor compta amb una mica més de 18.000 metres quadrats i està formada per dos centres separats per una plaça. Es tracta del centre que va patir el 1987 un terrible atemptat de la banda terrorista ETA.





A UN ESGLAÓ DEL BO FEM

L'objectiu del nou departament és aconseguir entre 1.500 i 2.000 milions per alleujar la delicada situació financera de el grup. Cal recordar que totes les agències de ràting internacionals situen el deute de ECI a un pas del bo porqueria.





Problema que el coronavirus no fa més que engrandir. El Corte Inglés ha hagut de recórrer a nous crèdits per tenir liquiditat amb la qual pagar a la plantilla i als proveïdors durant aquests difícils mesos.





Endeutament que, per cert, està garantit per l'Estat. L'ICO li acaba de concedir un aval de 1.000 milions d'euros per a un programa de 1.200 milions en pagarés en el mercat alternatiu de renda fixa (MARF).





VENDES PER TOT EL PAÍS

Fa anys que l'empresa té previst vendre o llogar dotzenes d'immobles, entre els quals estaria el local en Marineda City de la Corunya. El Corte Inglés reprèn ara aquesta estratègia, al crear una nova unitat de negoci ad hoc per a la seva Real State, a el fil la decisió presa en la junta d'accionistes d'aquest agost.





Les vendes d'immobles s'estenen per tota la geografia espanyola. A La Corunya està a la venda el centre de Marineda City (49.164 metres quadrats), a Saragossa el de l'avinguda Independència, en ple centre de la capital aragonesa (17.142 metres quadrats), mentre que a València pretén desprendre de l'edifici d'Ademús ( 57.702 metres quadrats). També tenen el cartell de 'es ven' els edificis situats a Màlaga, a Las Palmas i a Pamplona.





Per tirar endavant l'operació, les germanes Álvarez mantenen a l'enfront de Javier Catena, antic director d'operacions de Testa Residencial Socimi i director general de Drago Capital.