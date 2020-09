Avui Bèlgica decidirà si pot extradir Valtonyc a Espanya

El Tribunal Constitucional de Bèlgica analitzarà si els insults contra el Rei de l'raper Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc, a què Espanya reclama pel delicte d'injúries contra la Corona, estan emparats per la llei belga.









Abans de decidir sobre la seva extradició a Espanya, el Tribunal d'Apel·lació de Gant ha plantejat una qüestió prejudicial al Constitucional belga per veure si el seu cas és compatible amb la llibertat d'expressió recollida en la legislació belga. Aquest 3 de desembre hi haurà una primera vista, si bé fins que es pronunciï l'alt tribunal poden passar entre sis mesos i un any.





"Tenim a Bèlgica una llei del segle XIX per la qual és delicte insultar el Rei. El Tribunal d'Apel·lació pregunta al Constitucional si aquesta llei trenca la llibertat d'expressió i de drets fonamentals com garanteix la Constitució belga i la Convenció Europea de Drets Humans" , ha explicat Simon Bekaert, advocat del cantant mallorquí.





Encara que això alenteix la conclusió el cas, l'advocat s'ha mostrat optimista sobre el desenllaç ja que que hi ha casos de Tribunal d'Estrasburg de Drets Humans en aquesta direcció. "El cas no ha acabat però estem segurs al final", ha subratllat. De tota manera, després del pronunciament del Constitucional belga, l'assumpte tornarà a tribunal de Gant.





"CONDEMNAT PER FER UN SPOILER"





"És una opció que teníem prevista. Està bé que passi això, els Borbó cada setmana que passa s'emboliquen alguna. Tots els arguments que puguem tenir davant de tribunal belga per defensar que el que vaig dir no és una mentida", ha assenyalat Valtonyc en declaracions a la premsa, que ha assegurat que se l'ha condemnat per "fer un spoiler" de la corrupció de la Corona espanyola.





Valtonyc, que ha estat acompanyat al tribunal de Gant per l'exconseller Lluís Puig, ha afegit que com més tribunals li donin la raó, tindrà més arguments per a acudir a la Justícia europea, de manera que entén la vista davant el Constitucional com "una via per explotar ".





La Justícia espanyola reclama a Valtonyc després de ser condemnat per delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, el seu lliurament ja va ser rebutjada per la Justícia belga fa dos anys en primera instància.





El cantant va fugir d'Espanya al juny de 2018 després de ser condemnat per l'Audiència Nacional per delictes d'enaltiment de terrorisme a dos anys de presó i a un any i mig més per injúries a la Corona, una sentència dictada per delictes comesos entre 2012 i 2013 i posteriorment confirmada per la Sala Segona del Tribunal Suprem.