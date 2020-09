ERC rebutja una comissió al Congrés sobre el Covid: "No es pot fer servir el virus com a arma llancívola"

El portaveu parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha avançat aquest dimarts que el seu partit no donarà suport a la petició del PP perquè el Congrés investigui la gestió de Govern de Pedro Sánchez de la gestió del Covid. "No es pot fer servir el virus com a arma llancívola", ha dit.









En roda de premsa al Congrés, Rufián ha admès que l'Executiu de coalició va cometre "errors i va arribar tard i malament a moltes decisions" si bé ha defensat que sí que ha ofert a la ciutadania "bastant informació".





En aquest punt, ha posat en relleu que Salvador Illa ha estat "el ministre que més vegades ha comparegut a la història de la democràcia" al Congrés, on, segons les seves paraules, es va arribar a fer una mena de "minicomissió d'investigació" en el si de la Comissió de Sanitat.





L'independentista català ha subratllat que Esquerra sempre estarà a favor de la transparència, però ha recalcat que no per fer d'aquest virus "una arma llancívola" com, al seu parer, el PP ha intentat "des del minut zero".





En aquest sentit, i preguntat per la decisió de la Fiscalia del Tribunal Suprem de demanar que es rebutgi totes les querelles contra el Govern per la gestió de la pandèmia, Rufián ha insistit en la mateixa idea. "Intentar utilitzar al Poder Judicial en contra de Govern és un error", ha respost.