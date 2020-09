Sanitat informa sobre la retirada de lots de fuet amb Salmonella procedents d'Espanya

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), dependent del Ministeri de Sanitat, ha demanat la retirada immediata per la presència de Salmonella enterica serotip 'Typhimuriumen' d'un nou lot del producte 'Fuet Cabanes' fabricat a Espanya. Amb aquesta retirada, són ja 8 els lots afectats des del 4 de setembre passat; data en la qual salt alarma sanitària a França.









Segons s'informa, estan fabricats per empresa catalana Embotits Sola que distribueix sota diferents marques comercials: Cabanes, Embotits Solà, la Granja, Calet, Solà i Maó, Don Teo, Cambasec, Sanglier, Fran-per, Vic d'Or, Tapes Pape, Julian Mairal i Reketukas.





Els quatre primers lots retirats (20 / 22-03; 20 / 26-02; 20 / 26-03 i 20 / 27-01) es van distribuir majoritàriament a França, tot i que una part també va ser distribuïda a Catalunya i Aragó, així com en Bèlgica i Andorra. La setmana passada es van retirar tres nous lots (20 / 22-02; 20 / 08-01; 20 / 08-02), d'ells només s'ha distribuït el lot 20 / 22-02 a Espanya, en particular a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Illes Canàries, Cantàbria i Madrid. Els lots 20 / 08-01 i 20 / 08-02 s'han distribuït íntegrament a Lituània.





Aquest dimarts, Catalunya, novament a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), ha informat a l'AESAN d'una nova retirada, la del lot 20 / 29-04 distribuït a Catalunya i Lituània.





Fins al moment no s'ha confirmat a Espanya cap cas associat a aquesta alerta. No obstant això, es recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta, s'abstinguin de consumir-i els tornen a punt de compra. I en el cas d'haver consumit aquest tipus de producte dels lots afectats i presentar alguna simptomatologia compatible amb salmonel·losi, es recomana acudir a un centre de salut.





La presència de Salmonella enterica serotip Typhimurium en els aliments pot suposar riscos per a la salut de les persones que els consumeixen (principalment diarrea o vòmits acompanyats de febre i mal de cap).