Troben una molècula capaç de neutralitzar, en models animals, al coronavirus

Científics de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh (Estats Units) han aïllat la molècula biològica més petita fins la data que, en models animals, neutralitza afl nou coronavirus, causant de la malaltia anomenada Covid-19.













Aquesta molècula s'ha utilitzat per construir un fàrmac, conegut com Ab8, per al seu ús potencial com terapèutic i profilàctic contra la SARS-CoV-2. De fet, segons han informat els experts, el treball ha estat publicat a la revista 'Cell', és "molt eficaç" per prevenir i tractar la infecció per SARS-CoV-2 en ratolins i hàmster.





I és que, la seva petita grandària no només augmenta el seu potencial de difusió en els teixits per neutralitzar millor al virus, sinó que també permet administrar el fàrmac per vies alternatives, inclosa la inhalació. A més, no s'uneix a les cèl·lules humanes, el que és un "bon senyal" que no provocarà efectes secundaris en les persones.





"El Ab8 no només té potencial com a teràpia per al Covid-19, sinó que també podria usar-se per evitar que les persones contreguin infeccions per coronavirus. Els anticossos més grans han actuat contra altres malalties infeccioses i han estat ben tolerats, el que ens dóna l'esperança que podria ser un tractament eficaç per als pacients amb Covid-19 i per a la protecció d'aquells que mai han tingut la infecció i no són immunes ", han assenyalat els experts.





Segons han observat, fins i tot a la dosi més baixa, Ab8 disminuir 10 vegades la quantitat de virus infecciós en aquests ratolins en comparació amb les seves contraparts no tractades. A més, també va ser eficaç en el tractament i la prevenció de la infecció per SARS-CoV-2 a hàmster. Abound Bio, una empresa recentment formada recolzada per UPMC, ha obtingut la llicència d'Ab8 per al desenvolupament mundial.