Les persones amb problemes de genives tenen més predisposició per patir malalties cardiovasculars

Les persones amb malalties periodontals, és a dir problemes en les genives, tenen major predisposició a patir malalties cardiovasculars, com infarts de miocardi o accidents cerebrovasculars, recorden l'European Federation of Periodontology (EFP) i la World Heart Federation (WHF), amb la col·laboració de DENTAID, en la campanya divulgativa Perio & Cardio per conscienciar sobre aquesta relació.