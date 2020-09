Salut posa en marxa un cribratge massiu a 20.000 veïns del barri de Raval de Barcelona

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha fet una crida a les prop de 20.000 persones que viuen al barri de Raval de Barcelona -el que registra una incidència de casos de coronavirus més elevada de la capital catalana- perquè participin en els cribratges massius i detectar, així, persones asimptomàtiques.









"Són intervencions comunitàries en tota regla", ha assegurat la consellera en roda de premsa al costat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després de visitar al Casal de Gent Gran Josep Tarradellas de Barcelona en què des d'aquest dimarts fins al dijous es realitzaran aquests cribratges.





Vergés ha destacat la col·laboració entre el departament, l'Ajuntament i la gent de districte que treballa conjuntament amb l'atenció primària, a més de la participació de l'Hospital del Mar de Barcelona, per poder arribar a aquells veïns sense símptomes però que igualment tenen capacitat d'infecció .





"Ho fem en una setmana importantíssima en què hem obert les escoles. Perquè es pugui seguir amb l'aprenentatge en els instituts i perquè es pugui anar a treballar. És importantíssim per mantenir l'activitat", ha insistit la consellera.





Vergés ha demanat de nou limitar l'activitat, no "socialitzar molt" per no generar diferents cadenes de transmissió i intentar treballar amb grups estables de convivència, i a més ha recordat que les persones amb símptomes han d'aïllar fins a obtenir el resultat de la prova PCR.





ALTRES cribratges

Per la seva banda, Colau ha destacat que no són els primers cribratges massius que es realitzen a la ciutat després del "èxit" aconseguit en els barris de Torre Baró i Besòs-Maresme en els quals, al seu judici, es van desplaçar centenars de veïns.





L'alcaldessa ha insistit que aquesta pràctica és "importantíssima per frenar les cadenes de contagi", i ha argumentat que no es pot dur a terme de forma indiscriminada pel que, segons Colau, se centra en els barris amb major índex de casos.





ALTA INCIDÈNCIA

La consellera ha precisat que, de el 22 de juny al 26 d'agost, la incidència de casos de coronavirus al barri de Raval ha estat de 959 positius per cada 100.000 habitants i, a Trinitat Vella, de 1.442 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana de la ciutat és de 622 casos per cada 100.000.





Així mateix, Vergés ha descartat prendre mesures estrictes com el tancament de barris perquè considera que les intervencions comunitàries "són molt més interessants" per frenar la pandèmia, amb cribratges massius i la col·laboració amb el món municipal, a més de brindar informació a la ciutadania.