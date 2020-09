Vox es queda sol en el seu intent d'il·legalitzar als partits independentistes

Vox s'ha quedat sol al Congrés defensant la seva reforma de la Llei de Partits per il·legalitzar formacions independentistes com ERC, JxCat o Bildu per pretendre destruir "la indissoluble unitat d'Espanya". Tots els partits han avançat el seu vot contrari a aquesta iniciativa, tret del PP i Ciutadans, que s'han situat en l'abstenció.









El portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, començava augurant que avui seria "un dia històric" per prendre mesures "decents" en defensa de la democràcia si s'acaba prenent en consideració la seva iniciativa però de seguida s'ha trobat amb tota una Cambra en contra.





"Ni el terrorisme d'ETA, emparat en Batasuna o Bildu, ni el cop d'Estat a Catalunya ni el Pla Ibarretxe té cabuda en la nostra estructura constitucional", ha proclamat Espinosa dels Monteros, que ha cridat a protegir Espanya dels nacionalismes per ser, segons les seves paraules, "incompatibles amb la democràcia". "No es tracta d'il·legalitzar idees, sinó de preservar l'espai de llibertat que és la Constitució", ha recalcat.





No obstant això, la seva proposta ha collit una reguera de crítiques, no ja les previsibles dels partits nacionalistes i independentistes, sinó també de el PSOE, el PP o Ciutadans, que han acusat els de Santiago Abascal d'anar en contra de la Constitució i als que han criticat els seus problemes amb la pluralitat política o la llibertat d'expressió.





PROPOSTA "PLENA D'ODI"

Així ho ha verbalitzat el diputat de PSOE, José Zaragoza, qui assenyalat a Vox com els "enemics" d'una Constitució, la de 1978, que empara i protegeix a "tots", també a ells i als independentistes, d'haver-se convertit en " una perfecta màquina de ràbia perpètua "presentant ara una proposició de llei, al seu judici," plena d'odi "i d'actuar com a" reaccionaris "que" enyoren la dictadura de Franco ".





Des Unides Podem, Pilar Garrido ha apuntat que l'únic que busca Vox amb la seva proposta és "acovardir la democràcia" trepitjant principis bàsics com la llibertat ideològica o el pluralisme polític perquè el seu objectiu no és una altra, ha dit, que "una Espanya monocolor de partit únic i amb un únic ideari ".





En nom de PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha avisat que el seu partit no podia donar suport a una proposició que pretén il·legalitzar totes les formacions independentistes "pel sol fet de ser-ho". "Això va en contra de la Constitució", ha emfatitzat el popular, enlletgint a Vox que quan es defensa la Carta Magna ha de fer-se en la seva integritat, "no només el que convé" i recordant-li que a Espanya es pot defensar qualsevol projecte polític sempre "per la via pacífica", respectant les lleis ja vigents i els drets de tots.





En la mateixa línia, Guillermo Díaz, de Ciutadans, ha compartit amb Vox que el secessionisme és "nociu" però ha defensat que la solució davant d'aquells partits que busquen trencar el país no passa per "prohibir una idea per se" sinó per canviar la "maleïda" llei electoral i perquè els principals partits nacionals aconsegueixin posar-se d'acord llevant així poder als nacionalismes.





AL·LUDITS

Els que més han carregat les tintes contra els d'Abascal han estat les forces nacionalistes i independentistes a les que pretén expulsar de l'escenari polític, que els han acusat d'intentar guanyar mitjançant il·legalitzacions "el que mai aconseguiran a les urnes", com ha dit la portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua. Segons la seva opinió, i s Vox qui hauria d'estar fora per vulnerar les llibertats i drets de diferents col·lectius socials o d'excloure persones per la seva ideologia, raça o sexe.





Una reflexió aquesta que ha compartit el seu homòleg del PNB, Aitor Esteban, que ha confessat tenir ganes de manar a Vox "on ho hauria fet Labordeta" -i el seu famós 'a la mierda'-, "a l'igual que el Jaume Alonso Cuevillas, representant de Junts, i als quals ha censurat per pretendre carregar-aquest model d'estat que diuen defensar. "Ni Franco va poder fer callar la veu dels nacionalistes bascos, no ho van a fer vostès ara, que són l'últim got", ha advertit Esteve.





A ERC, Gabriel Rufián ha titllat de "catetada" la iniciativa promoguda per Vox amb la qual pretenen il·legalitzar "a més de dos milions de catalans" i ha alertat el PSOE que aquesta pot convertir-se en Reial decret si no planta cara al "règim del 36 ". El mateix ha fet Mireia Vehí, en nom de la CUP, que s'ha preguntat com és possible que les forces progressistes del país no parin a l'extrema dreta.





De la seva banda, el líder de Més País, Íñigo Errejón, ha suggerit a Vox reformar la Llei Electoral per crear "una única circumscripció al barri de Salamanca" de Madrid i en la mateixa línia el representant de Compromís, Joan Baldoví, li ha instat a presenta una iniciativa per, com "van fer els nazis", il·legalitzar tots els partits excepte a Vox.





"Hi ha nacionalismes perillosos, però el seu, que fa olor de dictadura, naftalina i feixisme", ha postil·lat. "No aconseguiran doblegar ni a l'independentisme ni a el nacionalisme", ha afegit l'assegurat del BNG, Néstor Rego, que ha contrastat el resultat obtingut pel seu partit amb l'obtingut pels d'Abascal.