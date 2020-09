El Govern central veta la llei de Vox per treure l'Impost de Successions: Es 'perdrien' 2.573 milions

El Govern central ha vetat el debat al Congrés de la proposició de llei registrada per Vox per eliminar a tot Espanya l'Impost sobre Successions i Donacions, tribut cedit a les comunitats autònomes, al suposar un impacte pressupostari d'uns 2.573 milions d'euros.









D'acord amb la Constitució, el Govern té capacitat per vetar la tramitació d'iniciatives legislatives si considera que suposen una alteració dels Pressupostos, ja sigui per un increment de la despesa o per un descens dels ingressos.





En el document remès a Congrés, el Ministeri d'Hisenda esgrimeix que aquesta proposta "suposaria un retrocés en l'autonomia financera i la coresponsabilitat fiscal de les comunitats autònomes" i sosté que qualsevol modificació de l'impost o de les seves competències normatives "hauria de realitzar de manera consensuada "entre l'Estat i aquestes administracions.





Hisenda assegura que la supressió de l'impost "hauria de plantejar en el marc d'una reforma global de sistema de finançament i no de forma aïllada" i que la compensació a les comunitats prevista en la reforma que proposa Vox suposaria uns 2.573 milions d'euros, segons la recaptació autonòmica de 2017, últim any amb dades publicades.





En la present legislatura, l'Executiu ja ha vetat una altra proposició de llei per eliminar un impost, en aquest cas del PP, que buscava acabar amb l'Impost sobre Patrimoni a través de la bonificació del 100% de la quota del tribut.





VOX VEU EL IMPOST COM LA FIGURA TRIBUTÀRIA "MÉS POLÈMICA"





En aquest cas, Vox va registrar la seva proposició de llei el passat mes de maig per suprimir l'Impost sobre Successions i Donacions, segons la seva opinió "la figura impositiva més polèmica" del sistema tributari espanyol davant l ' "elevada desigualtat en funció de la regió en la que es resideixi, on es trobin els béns o drets heretat.





Aquest impost s'aplica després de l'adquisició dels béns i drets a títol gratuït, ja sigui per mitjà d'herència, llegat, donació o per ser beneficiari de contractes d'assegurances. Les comunitats autònomes tenen competències normatives, de gestió, recaptació i inspecció de la mateixa.





Vox justificava la necessitat i conveniència de la iniciativa davant "el brusc increment en les xifres de morts registrats a Espanya com a conseqüència de la pandèmia" i per això advocava per "una transformació de calat en el sistema tributari que posi fi, d'una vegada per totes, a un impost la utilitat, operativitat i legitimitat estan en entredit ".