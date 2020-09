La Sagrada Família no finalitzarà les obres el 2026 a causa de "l'efecte del Covid-19"

La Sagrada Família ha descartat finalitzar les obres en 2026, com estava previst al coincidir amb el centenari d'Antoni Gaudí, a causa de "l'efecte del Covid-19", que ha provocat la paralització de les obres i una caiguda d'ingressos.









Ho ha anunciat en roda de premsa aquest dimecres el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, que ha informat que les obres es reprendran "en un parell de setmanes" (màxim tres) i estaran centrades en la construcció de la torre de Maria, que preveuen acabar a finals de 2021.





Camps ha afirmat que la Junta Constructora "ha passat per moments molt complicats, però sempre, en menor o major mesura, va seguir fent realitat el projecte de Gaudí", pel que ha assegurat que aquesta vegada no serà una excepció i mantindran el seu compromís per seguir endavant amb el projecte.