Aquest dijous el Suprem farà una vista pública per decidir sobre la inhabilitació de Torra

El Tribunal Suprem (TS) revisarà aquest dijous a vista pública la condemna al president de la Generalitat, Quim Torra, a un any i mig d'inhabilitació per un delicte de desobediència al mantenir a la façana de al Palau de la Generalitat una pancarta per la llibertat dels presos de l'1-O tot i l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) perquè la retirés.













Un tribunal de cinc magistrats escoltarà els arguments de la defensa de Quim Torra, que exerceixen els advocats Gonzalo Boye i Isabel Elbal, contra la condemna que li va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per desobeir la JEC, que li va ordenar retirar la pancarta i un llaç groc durant el període electoral de les eleccions del 28 d'abril del 2019.





En el recurs de cassació, Torra va al·legar que volen apartar il·legal i il·legítimament del seu càrrec, i va apuntar a "clara intencionalitat política que, al seu torn, té seriosos indicis de constituir una palmària persecució política" per part dels denunciants i de tribunal.





Torra va invocar la vulneració el dret a un jutge imparcial i ha lamentat "la falta d'imparcialitat" dels membres de la Junta Electoral Central (JEC), del magistrat instructor i del tribunal que el va jutjar, per les seves posicionaments públics contra el procés sobiranista i els seus representants.





També exposaran les seves raons la Fiscalia, amb la fiscal Pilar Fernández Valcarce a la Sala, i l'acusació popular, que exerceix Vox, tots dos favorables a confirmar la sentència de TSJC, el que suposaria confirmar la inhabilitació de Torra i la seva sortida de la Presidència de la Generalitat.





La Fiscalia va demanar no admetre aquest recurs de cassació al considerar que les resolucions de la JEC que van afectar a Torra no tenien com a finalitat perseguir políticament, com sosté la defensa del president de la Generalitat.





En aquesta vista, que començarà a les 12 hores, no està prevista la intervenció de Torra davant la sala, tot i que fonts pròximes han afirmat que el president accedirà a fer-ho "si el tribunal s'ho planteja".





Els cinc magistrats encarregats de dirimir aquest assumpte són Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio de l'Moral, Vicente Magre i Susana Pol, els tres primers integrants de la sala que va dictar la sentència pel procés independentista a Catalunya.





INHABILITACIÓ PER L'EUROCAMBRA





La decisió del TSJC que es revisarà aquest dijous també inclou la inhabilitació per presentar-se a les eleccions a l'Eurocambra, cosa que la defensa de Torra considera contrari al dret europeu i que podria recórrer davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), enfocant tots els recursos a la possibilitat d'arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).





Al tramitar el recurs després de la sentència de TSJC, Torra va plantejar al TJUE qüestions prejudicials relatives a la imparcialitat del tribunal que l'ha jutjat, i si s'admeten tindrà un termini de al menys sis mesos per resoldre-les.





De forma paral·lela, segueix pendent un altre recurs per aquesta causa a la Sala del Contenciós-Administratiu del Suprem, ja que Torra va recórrer l'acord de la JEC pel qual li retirava l'escó al Parlament arran de la sentència de TSJC.





SENTÈNCIA AL DESEMBRE DE 2019





El TSJC va condemnar a Torra el 19 de desembre de 2019 per no fer cas l'ordre de la JEC abans de les eleccions generals del 28 d'abril de 2019, i per aquests fets va ser sentenciat a un any i mig d'inhabilitació a més d'una multa de 3.000 euros per un delicte de desobediència.





En el judici al TSJC, Torra va reconèixer que va desobeir a la JEC, al·legant que "era impossible complir una ordre il·legal", ja que la seva defensa sosté que aquest òrgan no té potestat per donar aquest tipus d'ordres al president de la Generalitat, i al·lega que en el procediment s'han vulnerat els seus drets fonamentals.





La condemna serà ferma si el Suprem l'avala, si bé Torra podria presentar un nou recurs davant del Tribunal Constitucional (TC) i demanar la suspensió de la sentència.