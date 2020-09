Mossos i Guàrdia Civil desarticulen un grup de transport internacional de marihuana

Agents dels Mossos d'Esquadra al costat de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil van detenir el passat 1 de setembre a set homes d'entre 25 i 42 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Barcelona, Mataró, Castelldefels i Cubelles (Barcelona ) per presumptament dedicar-se al transport internacional de marihuana.













En un comunicat aquest dijous, la policia catalana ha detallat que la investigació es remunta a l'octubre de 2019, quan es va conèixer que la policia francesa havia interceptat un camió d'una empresa de transports de Lleida que portava 137,45 quilograms de marihuana amagada entre la mercaderia.





Segons els Mossos, "tot apuntava que ni el conductor ni l'empresa tenien relació amb la droga intervinguda", de manera que es va obrir una investigació i es va muntar un equip de treball conjunt amb la Guàrdia Civil per aclarir qui estava darrere d'aquest enviament.





En una primera fase de la investigació es va constatar l'existència d'un grup criminal format per set homes que es dedicava a crear empreses de distribució de fruita per a realitzar enviaments de marihuana.





Aquest grup, encara que no dedicar-se al cultiu directe de la droga, oferia les seves empreses per fer enviaments internacionals de droga: ocultava la marihuana entre una partida de fruita i contractava una empresa de transport terrestre per fer l'enviament a una ciutat europea, amb l'objectiu de dificultar la seva localització.





La investigació continua oberta per esbrinar si els detinguts havien organitzat altres enviaments de droga així com per identificar els responsables del cultiu.





Els set detinguts van passar el 3 de setembre a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers (Barcelona), el qual va decretar presó per a quatre d'ells i llibertat amb càrrecs per als altres tres.