Ciutadans BCN creu que el govern municipal impulsa la discriminació del castellà

La presidenta del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, ha presentat una queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, davant el que considera la reiterada discriminació que impulsa i practica el govern municipal cap al castellà des del consistori barceloní.













Luz Guilarte ha detallat que la decisió d'elevar la queixa a la defensora de la ciutadania es produeix després de conèixer-se un nou atac al bilingüisme del govern de Colau i Collboni, en relegar el castellà als subtítols de les campanyes audiovisuals informatives dirigides a la ciutadania pel consistori. Una mala pràctica habitual que com ha explicat “collideix clarament amb els usos lingüístics diaris dels barcelonins que han de ser informats en igualtat de condicions”.





Així mateix, la líder de Cs en el consistori barceloní ha denunciat que “el govern municipal vulnera sistemàticament la cooficialitat de llengües” ja que com ha precisat “arriben a l'extrem de traduir fins i tot en les actes oficials aquelles intervencions realitzades en castellà pels regidors” el que suposa en paraules de Guilarte “menyspreu, menystinc i una vulneració de drets cap a la llengua més parlada a la ciutat”. Per a Guilarte, “és una vergonya” la intencionada supressió del castellà per part de l'executiu local i ha enlletgit al PSC “els seus complexos per a defensar els drets lingüístics de tota la ciutadania” i en aquest sentit s'ha compromès a continuar defensant la cooficialitat de llengües perquè com ha requerit “defensar la cooficialitat de llengües és defensar els drets i llibertats de tots els barcelonins”.