Més de 50 entitats exigeixen a Colau canvis en el pla de mobilitat

Un total de 54 entitats han presentat la Plataforma Pro Mobilitat Lliure amb la qual reclamen "canvis i rectificacions" en el pla de mobilitat i urbanisme tàctic que l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat en els darrers mesos, ha informat membres de la Plataforma.









"Les últimes polítiques de mobilitat tàctica, tal com ho nomena el Govern de l'alcaldessa Ada Colau no ha comptat amb el suport ni l'escolta de la majoria dels integrants de la ciutat", han retret les entitats durant la lectura del manifest en el acte de presentació que s'ha celebrat aquest dimecres.





Les entitats que conformen la plataforma han criticat "la manca de seguretat, pacificació, mobilitat i ordre que han provocat els canvis" i defensen tant el transport públic com el privat i la possibilitat de fer-los compatibles.





Han considerat que "resoldre la mobilitat eliminant altres formes que no són el transport de titularitat pública no és la manera", ja que el s titulars i usuaris dels turismes paguen els seus impostos per moure i estacionar, han advertit.





També han criticat les pintures de colors i els blocs de formigó que delimiten l'ampliació de carrils per guanyar espai per al vianant i recorden que la Fiscalia "investiga l'ús inadequat i perillós dels blocs i boles de formigó".





En el primer acte de presentació, hi han participat representants dels diferents grups municipals (PSC, ERC, JxCat i Cs) i la regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, que ha acceptat que "s'hauria pogut fer millor".