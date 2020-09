Residències 5+1 convoca una mobilització a Barcelona per demanar justícia per la gent gran

La Coordinadora de Residències 5+1 ha convocat manifestacions a tot Espanya demanant "justícia per a les persones grans que van morir en les residències en condicions indignes, perquè no els van derivar als hospitals ni van rebre l'atenció mèdica que necessitaven, discriminats per raó de l'edat i el lloc on vivien ". També volen reclamar els drets dels supervivents, que en molts casos han patit desnutrició i deshidratació, clars exemples de maltractament i desatenció.









Des de 5+1 reclamen que és imprescindible un canvi urgent del model de residències. La pandèmia ha posat de manifest la situació límit en què es trobaven, abandonades completament per les administracions públiques i amb manca de recursos per atendre dignament a les persones grans. A més, consideren que "les gestores, empreses de l'IBEX i fons d'inversió, han prioritzat el benefici econòmic per sobre del benestar dels residents, reduint serveis i personal, oferint una alimentació de pèssima qualitat i manca de material".





"Cal modificar la Cartera de Serveis, per adequar-la a les necessitats actuals i promoure un model d'atenció centrada en la persona. També la professionalització del sector i unes condiciones laborals dignes", asseguren des de la Coordinadora, i reclamen que cal posar fi a l'aïllament. Durant mesos els residents han patit un aïllament absolut, sense contacte amb els seus familiars i el resultat ha estat un enorme deteriorament físic i psíquic. No hi ha justificació possible des del punt de vista sanitari o epidemiològic per sostenir una mesura que no els aporta beneficis i que en canvi els produeix un perjudici irreparable.





La prohibició o limitació de sortides a l'exterior i de les visites dels familiars és una mesura adoptada en benefici exclusiu de les empreses gestores de les residències, denuncien, perquè així s'estalvien treball de neteja, no gasten EPI i a més les famílies no controlem el que passa al seu interior.





És per això que la Coordinadora de Residències 5+1 ha convocat manifestacions a diferents punts d'Espanya. Entre elles, el proper 26 de setembre a les 12 del migdia a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.