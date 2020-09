Madrid assumeix que el confinament genera "inquietud" i assegura que es limitarà mobilitat "si cal"

La Comunitat de Madrid ha reconegut aquest dijous que escoltar la paraula confinament "genera inquietud" i ha tranquil amb que si cal hi haurà "limitacions de mobilitat", recomanant als ciutadans de les zones amb major incidència de virus que evitin durant quinze dies les relacions socials.









"Aquesta paraula genera diferents significats i per això alarma. Cal llançar un missatge de tranquil·litat a la població", ha subratllat el conseller de Justícia, Interior i Víctimes de la Comunitat de Madrid, Enrique López, en una entrevista a Onda Cero.





López ha assenyalat que ahir un dels seus càrrecs, el viceconseller de Salut Pública, Antoni Zapatero, va parlar de confinaments selectius, especificant que "el confinar la gent a casa seva no es pot fer perquè caldria acudir a un estat d'excepció".





"Es tracta de limitar, reduir la mobilitat i limitar els contactes no necessaris per evitar un factor de risc que és la relació humana. I sobretot a les zones on la incidència és elevada, però sempre cridant a la tranquil·litat", ha ressenyat.





En aquesta línia, ha ressaltat que "Madrid està com tothom en una situació extraordinària, però controlada". "A l'hora de mesurar la pandèmia és la pressió hospitalària i estem de moment i volem evitar que això augmenti, en una situació de certa tranquil·litat", ha dit.





El conseller madrileny ha destacat que la diferència respecte als pitjors mesos de la primera onada és que "hi ha un augment no exponencial, sinó controlat". "Estem donant dades exactes i comptabilitzem a tots els morts. Madrid és la comunitat que més PCR fa a Espanya i estem en quotes molt elevades de detecció", ha ressenyat.





"Cal llançar un missatge de tranquil·litat. La paraula confinament, que ahir ús un càrrec, genera inquietud. Si cal es limitarà la mobilitat", ha remarcat apostant per l'autoresponsabilitat en les zones d'alt risc.





"Que s'evitin les relacions socials no necessàries durant quinze dies. Amb això evitarem arribar a aquest punt alt de l'onada", ha ressenyat.





Així, ha incidit que la població en general compleix amb les normes però hi ha "un nombre important de persones que compleixen els aïllaments i les quarantenes, a l'igual que passa amb els locals de negoci". A més, ha dit que els més joves van als botellons, de manera que cal treballar també en aquesta línia.





A més, fonts de el Govern regional han explicat que l'ordre que es publicarà el divendres, després de la seva explicació en roda de premsa, obeeix a el compromís de renovar l'ordre de mesures de el 7 de setembre i no "a la peremptorietat de l'agreujament dels contagis" .





La compareixença, segons indiquen aquestes mateixes fonts, no va ser extraordinària, sinó que obeeix a les rodes de setmanals per informar els mitjans de comunicació sobre el desenvolupament de la pandèmia. Normalment es produeixen els dimarts però es va canviar a dimecres a la celebració del Debat de l'Estat de la Regió.





Per prendre les possibles restriccions en algunes zones sanitàries, a més de l'anàlisi de Salut Pública, han d'intervenir altres departaments per analitzar tant la situació jurídica com la situació econòmica d'aquestes zones. No cal que es reuneixi el Consell de Govern per prendre noves decisions.





Així mateix, aquestes fonts incideixen que la Sanitat madrilenya té la possibilitat de duplicar les actuals UCIS, i així es farà quan ho determini la Conselleria, com ja es va fer al mes de març.