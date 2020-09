Les escoles de Catalunya tenen 34 grups confinats amb 126 positius

Els centres educatius catalans han registrat fins aquest dimecres 34 grups confinats per casos de coronavirus en 27 guarderies, escoles i instituts, amb un total de 72 positius detectats en professionals i 54 en alumnes.









En roda de premsa, la secretària general d'Educació de la Generalitat, Núria Conca, al costat de el de Salut, Marc Ramentol, ha afirmat que els casos positius deriven en el confinament de 285 professionals i de 516 alumnes.





Els 34 grups confinats corresponen a centres educatius de Barcelona, Manlleu, Centelles, Balenyà, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Salou (Tarragona), Girona, Sant Feliu de Guíxols (Girona) i Lleida.





La secretària d'Educació ha destacat que els 72 casos positius en professionals representa un 0,05% de la plantilla de el sistema educatiu, i que els 54 en alumnes, el 0,003% dels estudiants.





Dels 27 centres educatius que tenen algun grup confinat -que representen el 0,49% del total de centres--, set són escoles bressol, que van iniciar activitat abans del 14 de setembre, i Cuenca ha afegit que s'haurà de veure l'evolució en les pròximes setmanes per valorar l'impacte de l'obertura.





Cuenca ha dit que els plans de cada centre preveuen com actuar si es produeixen quarantenes de grups seguint el seu programa educatiu, i ha dit que no és la mateixa situació preveure una educació en línia o pautes puntuals per 14 dies que el que ha passat el curs passat.





Preguntada per l'absentisme en algunes escoles, ha subratllat que el departament va a treballar amb les famílies per fer pedagogia i conèixer les seves motivacions i per convèncer de que l'escola és segura, i ha remarcat que estan dissenyant estratègies perquè els centres realitzin aquest tractament comunitari.





Ramentol ha assegurat que Salut fa una "valoració força positiva" del protocol de gestió dels casos en aquests primers dies de curs, tot i que ha dit que hi haurà coses a millorar, i ha advertit que casos i sospites hi haurà a les escoles.





El secretari de Salut ha subratllat que les escoles són "un termòmetre de la normalitat" de la societat i ha assenyalat que no són un amplificador de la transmissió comunitària.





RISC ALT





Ha afirmat que la situació epidemiològica a Catalunya té notícies positives a mitges ja que, si bé s'ha estabilitzat la incidència, continua havent-hi un "risc inadmissiblement elevat" de contagi, pel que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia amb les mesures i ser tan exigents amb l'escola com en la vida quotidiana.





Preguntat per la incidència en l'atenció primària, ha dit que en els últims mesos ha assumit un paper important en la detecció de casos, però que "la demanda pròpia no ha deixat d'atendre-", i ha recordat el pla de reforç impulsat per la Generalitat per dimensionar adequadament a la demanda.