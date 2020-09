Desenes d'estudiants de Lleida es neguen a anar a l'escola per conflictes amb un professor

Famílies de nou pobles de l'escola d'educació infantil i primària de la Vall de Boí, de la localitat de Barruera, al Pirineu de Lleida, no han portat els seus fills a classe "per una falta de confiança cap al docent assignat el curs d'infantil per problemes de convivència viscuts durant el curs 2013-2014 ", segons l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (Ampa).









En total, 68 alumnes s'han quedat sense iniciar el curs escolar en el primer dia de col·legi per la negativa dels pares a que aquest professor continuï en el claustre de centre escolar.





El pare de dos estudiants i membre de l'Ampa, Diego Cano Merino, ha explicat que van demanar la seva substitució a la Conselleria d'Educació, que els ha avançat que hi haurà un reforç per supervisar la seva feina, una opció que des del seu punt de vista "no és la solució ".





L'Ampa va enviar fa uns dies una carta al conseller d'Educació, Josep Bargalló, en què els seus membres anunciaven que no portarien als seus fills i filles a l'escola argumentant que aquesta solució és la mateixa que va proposar 2013-2014.





Per la seva banda, la Conselleria d'Educació ha assenyalat que està parlant amb les famílies per trobar una solució.





A la carta al conseller, els pares relaten que en altres col·legis, com el de Sort, la Vall Fosca i Tremp (Lleida), aquest mestre també va ser rebutjat per problemes de convivència i que fins i tot alguns pares van deixar de portar els seus fills als centres.





Segons l'Ampa, l'any 2017 Educació va expulsar a aquest docent de la borsa d'interins durant dos anys considerant que hi havia una "evidència de manca de competències professionals".





L'Ampa afegeix a la carta que "per un defecte de forma, el jutge no es va pronunciar sobre les seves competències com a docent per la qual cosa finalment aquest mestre ha estat assignat de nou a l'escola".