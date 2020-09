Aquest dimecres comença la vaga dels estudiants a tot Espanya

El Sindicat d'Estudiants ha convocat vaga a tot Espanya els dies 16, 17 i 18 de setembre en protesta per les condicions amb què s'està iniciant el curs escolar 2020-2021, marcat per la Covid-19.









El passat 26 d'agost, la secretària general del Sindicat d'Estudiants, Coral Latorre, va fer aquest anunci davant la porta de la seu del Ministeri d'Educació a Madrid, on va acudir per donar suport a una iniciativa que ha recollit més de 230.000 signatures per exigir al departament que dirigeix Isabel Celaá una "volta segura" dels menors a les aules espanyoles.





Segons la seva opinió, Celaá s'ha passat "cinc mesos de braços plegats", mentre famílies, docents i alumnes esperen "desesperats" l'inici d'un cursos que serà "totalment caòtic". "L'única cosa que han dit que és que cal portar mascareta i això no és cap solució a aquesta situació" i que "el curs podrà ser semipresencial", ha lamentat Latorre.





Per això, els convocants demanen a Educació altres mesures que ells mateixos reivindiquen, com la baixada de ràtios a les aules, la contractació de 165.000 professors o plans de reforç en la neteja dels col·legis. Per al sindicat, caldria "un pla unificat" a tot el país i no "repetir el desastre que van suposar les classes en línia" del confinament que "apartar del sistema a milers d'estudiants".





Precisament aquesta setmana, la ministra d'Educació i Formació Professional (FP), Isabel Celaá, va fer una valoració "molt positiva" dels primers dies del curs 2020/2021 i ha argumentat que, a 9 de setembre, hi havia "incidències" en 53 centres educatius d'un total de 28.600.





En una entrevista a TVE, la titular de la cartera d'Educació va defensar que les direccions, els professionals i els administratius dels centres educatius han fet una feina "espectacular, amb il·lusió, professionalitat i molta vocació".





"El que ha passat aquests dies, comptàvem amb això i seguirem comptant", va assegurar la ministra d'Educació, que ha advertit que "hi haurà més casos i més incidències". Així, Celaá va posar l'accent en què hi haurà més casos perquè "els nens, a més d'anar a l'escola, també tenen una vida social".