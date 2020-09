Acaba la vista sobre la inhabilitació de Torra al Suprem, que haurà de pronunciar-se en els propers dies

Ha acabat la vista sobre la inhabilitació de Torra al Tribunal Suprem. El president de la Generalitat ha entrat en l'alt tribunal a les 11.50 hores d'aquest dijous, entre aplaudiments, per assistir a la vista pública en què es revisarà la condemna d'any i mig d'inhabilitació que li va ser imposada per desobeir a la Junta electoral Central (JEC), que li va ordenar retirar símbols independentista durant el període electoral de les eleccions del 28 d'abril del 2019.





MÉS INFORMACIÓ Aquest dijous el Suprem farà una vista pública per decidir sobre la inhabilitació de Torra





Torra ha arribat als voltants de l'alt tribunal en cotxe uns vint minuts abans, on ha estat rebut per una comitiva formada, entre altres, pel portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián; la portaveu parlamentària de JxCat, Laura Borràs; els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Elisenda Paluzie i Marcel Mauri, i el diputat de la CUP Albert Botrán, i davant l'expectativa de la vintena de mitjans que esperaven la seva arribada.





El president de la Generalitat ha entrat al Suprem uns deu minuts abans que comencés la vista per la porta principal --situada a la Plaça de la Vila de París- acompanyat pel vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que han assistit com a públic per escoltar els arguments esgrimits per la defensa de Torra i la Fiscalia.





El portaveu d'ERC considera que la condemna contra Torra "atempta contra l'independentisme" i contra els "drets més bàsics" de la persona que ostenta "el més alt càrrec a Catalunya" perquè, segons ha indicat, abans que conèixer-se la sentència de l' Suprem es pot "intuir" que "se'n va a inhabilitar una persona simplement per una pancarta a favor de la llibertat". En aquest sentit, ha demanat evitar "retrets" i "reforçar les institucions".





Borràs, que també ha atès els mitjans de comunicació, ha afirmat que la condemna "per demanar la llibertat de presos polítics i la tornada dels exiliats" durant una campanya electoral és el "atropellament democràtic més greu que s'ha viscut a l'Europa occidental ". Així mateix, ha sol·licitat al Govern "voluntat política" per resoldre el conflicte a Catalunya.





DEMANEN LA SEVA ABSOLUCIÓ





La defensa el president de la Generalitat, Gonzalo Boye, ha defensat aquest dijous davant la Sala Penal del Tribunal Suprem que l'absolgui de delicte de desobediència pel qual va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que al seu judici deriva de "tres paraules en una pancarta" que no eren més que crítica política.





Boye ha defensat els seus arguments durant uns vint minuts davant un tribunal de cinc magistrats per la condemna del seu client per desobeir a la Junta Electoral Central (JEC), que li va ordenar retirar símbols independentista durant el període electoral de les eleccions del 28 d'abril de 2019.





La confirmació de la sentència dictada en el seu dia pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suposarà executar la inhabilitació de Torra com a president de la Generalitat.





Boye ha argumentat contra la desproporció de la sanció, que afecta els drets polítics del seu client, així com contra la manca de competència de la JEC per ordenar la retirada de la pancarta. "Aquí no estem discutint els fets", ha arribat a assenyalar, ja que la retirada de la pancarta es va produir.





També ha al·legat qüestions per a les que s'haurien de plantejar preguntes de caràcter prejudicial davant la justícia europea, entre elles la falta d'imparcialitat de la sales del TSJ que el va condemnar. Així, ha sol·licitat al Suprem una resposta amb la qual "tots puguem conviure" amb vista al futur, i que resisteixi "el pas del temps i el temps dels recursos".