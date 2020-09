La meitat dels espanyols creu que caldria prendre mesures d'aïllament més exigents contra el Covid-19

El 53 per cent dels espanyols creu que caldria prendre mesures de control i aïllament més exigents per controlar la situació del coronavirus a Espanya, enfront d'un 25 per cent que afirma que es pot continuar com fins ara, i un 7,6 que dubte o desconeix quines mesures s'haurien de prendre, segons el Baròmetre Especial de juliol del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).









Les dones són les que més a favor estan d'endurir les mesures (58,8%) enfront dels homes (57,8%) i, casualment, per edats, també ho són les persones de menor edat, com els menors de 18 anys (67,2%), els de 25 a 34 anys (61,4%) i els de 34 a 44 anys (61%).





El 93,8 per cent dels enquestats reconeix que els preocupen "molt" o "bastant" els efectes de la pandèmia, si bé hi ha un petit 4 per cent que assegura no estar preocupat, especialment entre els menors de 18 anys, entre els que gairebé un de cada deu assegura que aquesta pandèmia no li treu la son.





Preguntats per si els preocupen més els efectes d'aquesta crisi sobre la salut o sobre l'economia i l'ocupació, en aquests moments clarament els preocupa més la salut (36,6% dels 2.904 enquestats) front als efectes econòmics i laborals (24 , 1%), encara que un 38,5% assegura que li preocupen tots dos per igual.





Sobre la seva opinió sobre la necessitat de reformar la sanitat espanyola, després dels últims mesos viscuts amb la pandèmia del coronavirus, un 84 per cent es mostra partidària enfront del 10 per cent que no ho considera necessari. El 94,4 per cent dels que contesto a favor creu que cal dedicar més recursos econòmics, el mateix percentatge dels que opinen que cal augmentar les plantilles.





El percentatge baixa entre els que opinen que cal augmentar la coordinació entre les CCAA (89,8%) i els que creuen que és necessari augmentar les instal·lacions i els recursos dedicats a prevenir i abordar les pandèmia (87,5%).





Pel que fa a l'augment de recursos econòmics per a la sanitat pública, el 94,9 creu que aquesta reforma caldria fer-la amb 'molta' o 'bastant' urgència; el mateix percentatge dels que creuen que l'augment de plantilles té 'molta' o 'bastant' urgència.