Un 10% de joves extutelats viu al carrer i un 84% pateix pobresa, segons Creu Roja

Un 10,4% de joves menors de 24 anys extutelats o en risc d'exclusió social viu al carrer o en situació d'alta precarietat, gairebé la meitat d'ells (45%) a Madrid, segons un informe de Creu Roja Espanyola.









L'estudi, titulat 'Persones Joves en extutela i/o risc d'exclusió social', s'ha elaborat en col·laboració amb la Universitat Carlos III i es basa en l'anàlisi d'enquestes i grups focals de més de 400 persones joves ateses per Creu Roja i 200 persones tècniques i voluntàries de l'organització.





En concret, el 45% dels joves enquestats sense llar resideix a la província de Madrid i l'11% a Granada. Per darrere se situen València, Huelva, i Còrdova, amb un 7%. El 93% són nois i gairebé 9 de cada 10 són d'origen estranger, majoritàriament del Marroc (73%). Pel que fa a la seva edat, el 51,2% té 18 anys i un 26,6%, entre 19 i 20 anys.





MENYS DE 600 EUROS A EL MES

D'altra banda, el document també revela que un 84% de tots els joves extutelats atesos per Creu Roja Espanyola es troba en risc de pobresa i exclusió. En concret, el 81,5% estan a l'atur i la meitat té uns ingressos inferiors a 600 euros al mes. A més, més de 8 de cada 10 no reben cap prestació o subsidi i el 56% no ha acabat els seus estudis.





Pel que fa a la situació administrativa dels joves estrangers, el 44,2% té el seu NIE en vigor, el 22,3% té permís de residència però no treball, de manera que podria arribar a perdre'l, i el 1,7% té permís de residència i treball.





De les dades també es desprèn que més del 50% viu en pisos compartits, on han après a autogestionar-se i desenvolupar conductes de convivència.





A més, l'informe mostra que el 31% són espanyols i el 66% estrangers extracomunitaris; i un 10% ha tingut problemes amb la justícia abans dels 18 anys. Pel que fa al seu estat emocional, el 53% indica no estar ansiós ni deprimit i el 65% se sent raonablement feliç donades les circumstàncies.





"Són persones que amb 18 anys es veuen obligades per circumstàncies familiars o personals a emancipar-se, és una realitat molt complexa d'alta vulnerabilitat de la qual hi ha molta desinformació", ha precisat el coordinador general de Creu Roja, Toni Bruel, aquest dijous durant la presentació de l'informe.





Si entre la població espanyola en general l'edat mitjana d'emancipació són els 29 anys, en el cas d'aquests nois és de 18 anys, una diferència d'11 anys.





Les principals barreres que veuen aquests nois i noies són: la falta d'ocupació i d'oportunitats, la manca de recursos econòmics i els problemes d'habitatge, la manca de suport en moments durs, la discriminació i el racisme i les dificultats per mantenir el permís de residència.





A més, Creu Roja ha advertit que la crisi del Covid-19 ha afectat "de manera substancial" a aquests joves i a la seva inserció social i laboral, agreujant la seva vulnerabilitat.





SETMANES CAMINANT I 3 DIES EN UNA PASTERA

Entre aquests joves es troba Mamadou, de Guinea Conakry, que als seus 19 anys ha passat per un llarg recorregut per arribar a Espanya: setmanes vivint al carrer a Mali i Algèria, set mesos a la presó a Líbia i un trajecte amb altres 60 persones en una pastera durant tres dies.





"El meu primer somni és tenir feina per guanyar el permís de residència i en segon lloc formar la meva família", ha explicat Mamadou.





Per la seva banda, Sheila, de 20 anys, ha viscut dos anys en un pis d'emancipació de Creu Roja. "He rebut tot tipus de suport amb què m'he pogut emancipar a dia d'avui", ha assegurat la jove, que ara cursa un grau d'infermeria per "poder arribar a més persones".