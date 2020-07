Més de 100.000 famílies catalanes han rebut ajuda humanitària de la Creu Roja durant la crisi

La crisi del coronavirus ha provocat que les desigualtats socials augmentin, com ja han denunciat diverses organitzacions. Tot i que l'Estat ha posat en marxa l'Ingrés Mínim Vital, aquesta ajuda no ha arribat a moltes famílies que també la necessiten i que estan passant per un moment econòmic extremadament complicat.













Amb una mitjana d'entre 3 i 4 membres per unitat familiar, la Creu Roja calcula que han atès les necessitats més bàsiques d'unes 400.000 persones durant la pandèmia; al que se sumen unes 400.000 més en accions dirigides a la població en general, com la distribució de mascaretes protectores o la formació en línia sobre el coronavirus.





Durant la crisi la Creu Roja han distribuït prop de 2 milions de kg d’aliments a 52 centres de distribució d’aliments, 20.000 targes de prepagament, 12.000 kits de productes de primera necessitat i alimentació i s’han invertit fins el moment 5 milions d’euros.





A més, s’han ofert fins a 600 places en 9 albergs per a persones en situació d’alt risc de vulnerabilitat social, com ara persones sense sostre, persones refugiades o dones víctimes de violència de gènere. A més, per a la població general també s’han dirigit accions com la distribució de mascaretes o la formació en línia, que han arribat a més 850.000 persones.





Augment de voluntaris

La resposta social dels ciutadans catalans ha estat excepcional, destaca l'ONG, que ha comptat amb 6.382 persones voluntàries i tècniques que s’han mobilitzat en els àmbits d’emergències, salut, inclusió social, educació i ocupació. Així doncs, des de la Creu Roja es mostren contents de la gran participació ciutadana i de la implicació dels voluntaris, ja que d'entre aquests més de 6.000 voluntaris, 4.500 són persones noves que han volgut donar un cop de mà als seus conciutadans.













En una publicació del dilluns, la Creu Roja destaca que les xifres d'ajuda que han aconseguit han estat "gràcies a l’àmplia resposta social de la ciutadania, el sector empresarial i econòmic, les administracions públiques, els mitjans de comunicació, els socis de la Creu Roja i personalitats de l’esport i la cultura".





Col·laboració de les empreses

A més, en l'informe de dilluns la Creu Roja destaca que durant aquesta situació d'excepció, dins del Pla Creu Roja RESPON s’han reforçat de manera molt destacada les aliances publico privades en el context d’un notable increment de la demanda en la distribució d’urgència d’aliments. Alguns dels exemples poden ser les col·laboracions de Mercadona.





Durant la crisi, destaca l'informe, s’han acordat només a Catalunya 245 col·laboracions empresarials i de fundacions. 148 d'aquestes donacions han estat de productes, altres 62 han estat directament aportacions econòmiques i les 35 donacions restants són col·laboracions d'altres tipus, com cedir espais o màquines de diferent tipologia.





Creu Roja destaca la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, així com els acords amb les Diputacions catalanes i diversos consistoris municipals.





A més a més, altres institucions econòmiques han ajudat l'ONG en aquests últims mesos, entre les quals hi ha Foment del Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona, el PIMEC, el Cercle d’Economia i Círculo Ecuestre, que s’han adherit al Pla Creu Roja Respon per oferir ajuda a les persones en situació de més vulnerabilitat.





Finalment, els sindicats UGT de Catalunya i Comissions Obreres de Catalunya han fet una gran feina de difusió i crida humanitària per intentar a pal·liar els efectes de la crisi.