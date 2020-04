Els empleats de Naturgy i la companyia donen més d'1 milió a Creu Roja per comprar equipament sanitari

Els empleats de Naturgy, juntament amb l'aportació de la pròpia companyia, han realitzat una donació a Creu Roja per import de 1,1 milions d'euros, donant resposta així a la crida que aquesta organització humanitària va realitzar per dur a terme diversos projectes que contribueixin a pal·liar la crisi de l'Covid-19, ha informat l'energètica.













En concret, l'import es destinarà íntegrament a l'adquisició d'equips de protecció individual i respiradors volumètrics amb material fungible, que se cediran a centres sanitaris d'Espanya.





La col·laboració econòmica dels empleats, que l'empresa ha duplicat, es donarà a través de la Fundació Naturgy, que també col·labora amb Creu Roja en diversos projectes vinculats al Pla de Vulnerabilitat de la companyia.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha valorat que la gran resposta dels treballadors "demostra la solidaritat de totes i cadascuna de les persones que formen l'equip, i el seu compromís amb tota la societat, més enllà de què ja estan demostrant per assegurar un servei bàsic com l'energètic, amb elevats nivells de qualitat tot i la complicada situació que estem vivint".





Aquesta donació s'uneix a altres iniciatives que han sorgit entre els propis empleats en el marc de el projecte intern 'El teu Idea Suma', amb el qual la companyia està canalitzant propostes d'actuació per fer front a l'emergència sanitària.





Entre altres iniciatives, destaca la cessió dels llits de la Universitat Corporativa de Pont Nou a l'hospital de Corredor de l'Henares de Coslada, o la fabricació de viseres de protecció facial amb impressores 3D, que s'estan lliurant en hospitals, residències de gent gran, Protecció Civil, i Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.





PAQUET DE MESURES DAVANT EL CORONAVIRUS

Naturgy ha llançat en les últimes setmanes un paquet de mesures per tots els seus clients, per tal d'ajudar-los a gestionar l'impacte econòmic per la pandèmia del Covid-19.





Així, més de 29.000 clients -domèstics, pimes i autònoms- s'han acollit a l'ajornament del pagament de factures; 30 hotels medicalitzats, a més de l'hospital d'emergència d'Ifema, estan rebent energia gratis; i el servei de videotrucada mèdica, que està obert també a tots els ciutadans, ha rebut més de 1.000 consultes.