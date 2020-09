El jurat popular considera Rodrigo Lanza culpable d'assassinat

El jurat popular ha declarat Rodrigo Lanza culpable de causar la mort de Víctor Laínez després de colpejar-lo 8 de desembre de 2017 a un bar de la ciutat de Saragossa. Ha demanat que no se li indulti ni se li permeti sortir de la presó de manera condicional.









Així ho ha assenyalat el portaveu del jurat davant la magistrada María José Gil, a l'Audiència Provincial de Saragossa, en una sessió a la qual també han assistit els lletrats de les acusacions i la defensa, així com la fiscal. La decisió de la culpabilitat de Lanza s'ha adoptat per 8 vots a favor i 1 en contra.





La fiscal ha demanat 20 anys de presó i una indemnització de 150.000 euros, mentre que les acusacions particular i popular han sol·licitat una pena de 23 anys de presó i 500.000 euros d'indemnització, mentre que l'advocat de la defensa ha afirmat que "no hi ha assassinat ", sinó en tot cas un delicte de lesions amb mort no volguda, fet que suposa una condemna de dos a cinc anys. L'únic agreujant que no ha estat acceptat ha estat el de l'acarnissament, sol·licitat per l'acusació popular.





El tribunal popular ha considerat provat que Lanza va atacar Laínez per l'esquena, sense que s'hagi provat que aquest últim li amenacés amb una navalla de manera que tampoc accepten l'argument de la legítima defensa, i que els cops propinats per l'ara condemnat van provocar la mort de l'agredit.