Els ciutadans només donen suport a les mesures contra el canvi climàtic si les perceben com a eficaces

Els ciutadans estan disposats a acceptar les polítiques dirigides a lluitar contra el canvi climàtic només si les mesures que proposen els polítics es perceben com a eficaços.









Aquesta és una de les conclusions d'un estudi elaborat per investigadors del Centre d'Investigació i Desenvolupament en Metodologia de l'Enquesta (RECSM-UPF) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Aquest estudi s'ha elaborat amb la realització d'una enquesta on line a 2.290 persones a les quals se'ls ha preguntat per diverses de les mesures que els diferents governs volen implantar per lluitar contra el canvi climàtic.





La investigació va guanyar la convocatòria de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa per donar suport a projectes d'investigació social basats en la realització d'enquestes.





L'objectiu de l'estudi és avaluar i comprendre quines són les raons per les quals els ciutadans mostren el seu suport a determinades mesures destinades a frenar el canvi climàtic i són contraris a unes altres, i els investigadors consideren que els resultats són molt vàlids perquè les administracions comprenguin quines són les motivacions dels ciutadans i puguin dissenyar de la manera més eficaç possible les polítiques a posar en funcionament.





CINC FACTORS

Les enquestes es van fer d'acord amb tres ítems referents a les polítiques que es posaran en marxa en els pròxims temps: la prohibició de l'ús de vehicles lleugers contaminants a partir de 2029, un descompte del 10% en la factura de l'aigua en les llars que redueixin el consum, i un impost sobre el carboni, implementat mitjançant vuit dissenys alternatius.





Per a les dues primeres mesures, els investigadors van tenir en compte cinc possibles factors: l'eficàcia percebuda de la política o acció, la responsabilitat individual auto-percebuda per actuar contra el canvi climàtic, la capacitat auto-percebuda de la persona per canviar el seu comportament, la resistència al canvi, i la llunyania amb què les persones perceben el canvi climàtic.





Les dades de l'enquesta revelen que els ciutadans perceben l'eficàcia d'una mesura i li donen el seu suport depenent si es veuen afectats directament o no. Per exemple, respecte a la decisió de prohibir els cotxes contaminants en 2029, va rebre el suport del 37,5% de persones que no tenen cotxe, percentatge que es redueix al 27% en el cas de les que sí que el tenen.





CARÀCTER SOCIAL

Pel que fa a l'hipotètic impost a les emissions de CO2 a l'atmosfera, la majoria dels enquestats donaria el seu suport a la mesura amb dues condicions: que s'apliqui de manera progressiva, afectant en major mesura a les persones amb major nivell econòmic, i que la seva aplicació comporti una reducció d'altres impostos.





Un altre factor important que assenyalen els investigadors és que les persones que dissenyen aquest tipus de mesures s'han d'aplicar a l'hora de comunicar a la ciutadania l'eficàcia de les mateixes com la millor manera d'aconseguir la seva aprovació.