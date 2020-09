Investigadors japonesos descobreixen que un tipus de llum ultraviolada aconsegueix matar el coronavirus

Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat d'Hiroshima (Japó) ha evidenciat que l'ús de llum ultraviolada C amb una longitud d'ona de 222 nanòmetres (nm) aconsegueix eliminar "eficaçment" la SARS-CoV-2, el virus que causa la malaltia coneguda com Covid-19.









Altres estudis que involucren aquest tipus de llum ultraviolats només han analitzat la seva potència per eradicar els coronavirus estacionals que són estructuralment similars a la SARS-CoV-2, però no al virus causant del COVID-19 en si.





Davant això, els investigadors japonesos, el treball ha estat publicat al 'American Journal of Infection Control', han desenvolupat un experiment in vitro que ha mostrat que el 99,7 per cent del cultiu viral de la SARS-CoV-2 va morir després de una exposició de 30 segons a una irradiació de llum ultraviolada de 222 nm a 0,1 mW / cm2.





Aquesta longitud d'ona no pot penetrar en la capa externa de l'ull i de la pell de les persones, de manera que els experts han assegurat que no farà malbé les cèl·lules vives que es troben sota. "Això la converteix en una alternativa més segura però igualment potent a les llums que s'utilitzen en la desinfecció de les instal·lacions sanitàries", han tancat els investigadors.





No obstant això, els experts han destacat la necessitat que es realitzi una avaluació addicional de la seguretat i eficàcia de la irradiació d'aquesta llum matar el coronavirus en superfícies del món real, ja que el seu estudi només va investigar la seva eficàcia in vitro.