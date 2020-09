El cribratge a Girona registra 186 positius, el 6% dels participants

Les dades del cribratge massiu de test de coronavirus a la ciutat de Girona durant els dies 10, 11 i 12 de setembre ha registrat un total de 186 positius, que equivalen a el 6% de les 3.093 persones que es van sotmetre a una prova PCR.









Entre el col·lectiu entre 16 i 49 anys --al qual se centrava especialment el cribratge-- els positius van registrar un percentatge de del 7% amb 120 positius, segons ha informat la Conselleria de Salut aquest divendres en un comunicat.





El cribratge, que anava dirigit a veïns dels barris de Can Gibert de Pla i Santa Eugènia, va ser organitzat per la Conselleria de Salut de la Generalitat i l'Ajuntament de Girona i en un 0,23% dels tests el resultat va ser indeterminat i s'ha informat als participants per si volen repetir la prova.