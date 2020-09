Els responsables del Mobile estudien retardar-lo més enllà de maig de 2021

La GSMA està treballant actualment amb la idea que l'edició del Mobile World Congress (MWC) de 2021 se celebri a Barcelona al mes de març amb un format "híbrid", que combini la presència física a la fira amb activitats en línia , però tampoc descarta retardar la seva celebració a mesos posteriors si la situació ho exigeix.













La directora de Màrqueting de la GSMA, Stephanie Lynch-Habib, ha explicat que en l'organització segueixen treballant actualment per a la celebració del MWC de l'1 a el 4 de març de 2021, però dependrà de molts factors, com la regulació de país, les restriccions de viatge que puguin existir, atès que assisteixen persones de 198 països; la transmissió de virus o els progressos en la vacuna.





A el mateix temps, ha indicat que la GSMA manté nombroses converses amb els seus principals clients per conèixer les seves impressions sobre aquest assumpte, tenint en compte a més que els exhibidors solen començar a preparar els seus estands per a la fira durant la tardor.





En aquest sentit, ha assenyalat que continuen monitoritzant tots aquests factors "diàriament" i ha indicat que "en les pròximes setmanes" comunicar la seva avaluació sobre la possibilitat de celebrar l'esdeveniment al març o més endavant en 2021.





Lynch-Habib ha rehusat donar una data concreta de quan es prendrà aquesta decisió, perquè pot "passar qualsevol cosa des d'avui fins d'aquí a unes setmanes", com ja va passar al gener i febrer, però ha insistit que es prendrà al seu " oportú "i ha confirmat que el consell de la GSMA es reunirà aquest mes d'octubre per tractar el tema.





Referent a això, ha recordat que en la GSMA té un "pla B" amb una data alternativa a la inicialment prevista i, encara que no ha concretat cap, ha indicat que la decisió podria anar en la línia amb l'adoptada fa uns dies per la Feria tecnològica ISE, que ha posposat primera edició a Barcelona des del 2 al 5 al febrer de 2021 a juny de el mateix any.





Així mateix, ha remarcat la GSMA no es troba en la mateixa situació que el passat mes de gener, quan a Espanya i a la resta de el món el brot de la Covid-19 els va agafar "per sorpresa" i ha assegurat en l'organització ha treballat per fer un MWC 2021 "segur, sa i modern".





La directora de Màrqueting de la GSMA ha reconegut que estan "preocupats" per la transmissió de virus, no només a Espanya sinó en tots el grans països dels quals procedeixen els assistents al MWC, així com per les restriccions als viatges i, en particular, a les exigències de quarantena, que poden afectar les decisions d'assistències dels directius.





En aquest context, ha afirmat que totes les parts implicades en la celebració del MWC, la GSMA, el Govern d'Espanya, la Generalitat de Catalunya, la ciutat de Barcelona i la Fira, mantenen converses sobre aquest aspecte i planejant especialment tot el relacionat amb la salut i la seguretat.





UN MWC "DIFERENT"

D'altra banda, Lynch-Habib ha admès que, en tot cas, el MWC 2021 serà un esdeveniment "diferent" al d'anys anteriors donades les exigències de mantenir la distància de seguretat, de manera que es celebrarà un esdeveniment "híbrid", amb un nombre més reduït d'assistents i una menor presència de directius d'alguns països.





Així mateix, ha subratllat que el poder del MWC 2021 és que els alts directius de les companyies es reuneixin i facin negocis i ha indicat que, durant les conversions que estan mantenint amb ells, han detectat una "forta demanda" de tornar a l ' "entorn físic "i que el Mobile és" el millor lloc "per a això en l'ecosistema de la tecnologia mòbil.





En aquest sentit, ha ressaltat que i a està ocupat el 80% de l'espai disponible per a l'edició de 2021 i que 78 dels seus grans clients ja han confirmat la seva assistència. En aquest context, ha confiat que els que falten del total de 102 que té la GSMA "també es pugin a bord".





Així mateix, ha apuntat que en la GSMA estan "absolutament preparats" per donar detalls específics sobre com s'han de dissenyar els estands i la seva capacitat, com han de ser les sales de reunions, els protocols de neteja, etc. Amb aquesta finalitat, ha informat que a finals de setembre s'enviarà als exhibidors un manual en aquest sentit.





Respecte a la part virtual de l'esdeveniment, ha remarcat que estan intentant construir "la millor experiència" per al MWC 2021 gràcies a l'après en els esdeveniments en línia que s'estan celebrant aquests mesos i ha assenyalat que estan treballant en crear els seus propis components per donar una major oferta a socis i patrocinadors.