Viatges El Corte Inglés planteja un nou ERTO que afectarà 4.748 treballadors fins el 31 d'agost de 2021

Viatges El Corte Inglés ha traslladat als sindicats la seva proposta inicial per a un nou Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que afectaria en principi a 4.748 treballadors amb una vigència des de l'1 d'octubre d'aquest any fins el 31 d'agost de 2021.













Aquests són els principals termes de el nou ERTO que planteja la companyia, segons ha informat CCOO, que explica que des Viatges El Corte Inglés els han expressat en la primera reunió de la taula de negociació el nou ERTO que la crisi derivada de la Covid és més greu del que semblava en un principi, amb una caiguda de vendes "molt superior al previst".





Per això, l'empresa planteja noves mesures que passen per un ERTO que afectaria un total de 4.748 empleats, quedant fora per circumstàncies de logística alguns departaments estratègics, entre ells Recursos Humans.





En concret, es planteja un augment del percentatge de ERTO de fins al 80% en les diferents àrees i departaments de Viatges El Corte Inglés, excepte casos concrets com venda web.

Per poder executar aquest percentatge es pretén tancar temporalment 277 delegacions de les 420 actuals, majoritàriament mixtes, traslladant als treballadors mentre duri el ERTO als punts de venda més propers, preferentment centres comercials.





El sindicat assenyala que tot això implica la tramitació d'un nou ERTO, amb el que suposa una nova baixa i alta en el SEPE. Afegeix que, segons l'empresa, el principal objectiu de tot ete procés és el manteniment de tots els llocs de treball.





Per a CCOO, les mesures són "tremendament dures" ja que el gran pes de la crisi recau "novament" en els treballadors. La propera reunió entre empresa i sindicats per negociar el ERTO a la companyia està prevista per a aquest dilluns.