Decreten presó per a les dues detingudes que van matar una jove prop d'una discoteca a Cornellà

El titular de Jutjat d'Instrucció número 1 de Cornellà ha decretat presó provisional sense fiança per a les dues detingudes per presumptament matar una jove matí del diumenge 28 de juny prop d'una discoteca del municipi.













En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que altres dos detinguts han quedat en llibertat provisional en relació amb els mateixos fets: un per presumpte encobriment i lesions, i l'altre per presumptes lesions.





Els quatre detinguts han comparegut aquest dissabte davant del jutge per prestar declaració sobre la mort de la jove, que va ser agredida al sortir de la discoteca i va morir dessagnada poc després a causa de les ferides.





Les dues detingudes només han contestat a les preguntes dels seus defenses, i per a elles la causa està oberta per presumpte homicidi o assassinat --la tipificació es concretarà a mesura que avanci la instrucció--.





Per la seva banda, els altres dos detinguts s'han acollit al seu dret a no declarar, i el jutge ha decretat alçar parcialment el secret de sumari.





ACUSACIONS

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) s'ha constituït en acusació popular del cas, ha explicat el lletrat i secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, que també representarà a la família de la víctima.





Les acusacions popular i particular demanaran que s'investigui per què l'ambulància no va acudir abans a al lloc dels fets, ja que, al seu entendre, els enregistraments de les càmeres de seguretat de la zona mostren que els serveis d'emergència "van trigar massa a arribar "després de les trucades dels veïns.





També consideren que l'agressió "podria haver-se evitat" si hi hagués hagut més vigilància policial a la zona, de manera que proposen instal·lar un vehicle policial a les sortida de les discoteques pel que fa reobri l'oci nocturn --ara tancat, pel coronavirus-- .





Per la seva banda, Fecasarm ha demanat no criminalitzar el sector per fets d'aquest tipus, i ha cridat al Govern i la Generalitat a posar en marxa campanyes de conscienciació sobre seguretat i oci nocturn, perquè ningú "surti armat de casa" per anar a una festa.