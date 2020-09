Gabilondo creu que 'Pàtria' "llança preguntes, no respostes" i que "l'important és poder parlar, no tenir raó"

Aitor Gabilondo, guionista i creador de 'Pàtria', producció d'HBO basada en el llibre homònim de Fernando Aramburu que relata la història de dues famílies marcades pel terrorisme d'ETA, ha assegurat que es tracta d'una sèrie que "llança preguntes, no respostes "i ha remarcat que és "ficció" i que "l'important és poder parlar, no tenir raó".









Gabilondo ha ofert una roda de premsa en el marc de la 68 edició de Festival de Sant Sebastià, on s'ha presentat la sèrie fora de concurs, en la qual ha estat acompanyat a la taula per les actrius protagonistes Ane Gabarain i Elena Irureta, i per la resta del repartiment a la sala.





En la seva intervenció, ha explicat que 'Pàtria' narra "una història de ficció que recorda situacions reals". D'aquesta manera, ha assegurat no saber si la producció televisiva té "enemics", però s'ha mostrat convençut que "si genera controvèrsia, debat, ja és molt per a una sèrie de televisió".





Per Gabilondo, "explicar els uns als altres històries és sanador, ens obliga a veure les coses des d'un altre lloc, això és bo perquè es trenquen prejudicis". "El dolor s'ha atrinxerat en algunes posicions que eren molt fermes des de fa molts anys, ho sé perquè m'ha passat a mi mateix a l'hora d'enfrontar-me a aquesta oferta i intentar entendre la perspectiva de personatges diferents", ha explicat, al temps que ha apuntat que "el que més em va interessar va ser que hi havia nou personatges que vivien una mateixa realitat de moltes maneres".





Segons la seva opinió "és una ambició una mica desmesurada pretendre que una sèrie de televisió et remogui després de tants anys, però si toca a una persona, si almenys serveix per veure el patiment dels altres, ja és un avanç". En aquesta línia, ha manifestat el seu desig que aquesta sèrie "animés a seguir explicant més històries des de més angles, des d'altres llocs".





El guionista de 'Pàtria' s'ha mostrat convençut que "no hi ha amnèsia" respecte al que ha passat a Euskadi sinó "dolor" i ha insistit que "és difícil enfrontar-se a tot això". "Hi havia un pacte de convivència entre família, quadrilles, treball, per evitar certs temes i ara es comença a parlar", ha destacat.





Així mateix, ha subratllat que el procés de creació de la sèrie ha estat "molt intens" perquè "remou" però, segons ha dit, sempre va pensar que "calia explicar la història de la forma més honesta possible". Pel que fa al realisme de la sèrie, ha explicat que "és una situació molt propera i un record emocional molt fort" i que s'ha intentat "aplicar la impressió de realitat en tot", tot i que "és una ficció i es nota".





Aitor Gabilondo ha assenyalat que entre les històries creuades de tots els personatges que componen l'obra la que més li ha interessat és la de Miren i Bittori, "dues dones corrents que fan un viatge d'acostament tímid des d'un dolor absolut. És un viatge a la llum des de tant patiment".





A més, ha apuntat que des del principi del projecte va tenir clar que les dues actrius protagonistes havien de ser Gabarain i Irureta, amb les quals "no calia construir dues senyores basques perquè venien construïdes de casa". Pel que fa a la resta del repartiment, ha assenyalat que "resultava gairebé impossible pensar que no fossin bascos".





"OPORTUNITAT MARAVELLOSA"

Per la seva banda, Ane Gabarain, que interpreta Mirin, ha assegurat que ha gaudit "molt" amb aquest treball que ha suposat una "oportunitat meravellosa". "Som basques, tenim una edat i 'Pàtria' és una cosa pròxima, ens és familiar, és una cosa que portes a l'ADN vital".





En aquesta línia, la veterana actriu basca ha destacat que hi ha hagut "molt sentit d'equip" i ha incidit que els actors han treballat "de veritat, amb molt de dolor, molt d'amor i des de els budells". La intèrpret ha assegurat que el treball en aquesta sèrie "et remou moltes coses". "He tingut moments de regressió a moments com la crema d'autobusos, de la vostra memòria, i fas un treball de ficar-te fins al coll, de tirar-te a el fang", ha expressat.





També ha manifestat que li preocupava que el personatge de Miren "es portés a l'estereotip" i que s'apreciés només com "una bruixa, dolenta" i que no tingués "una dimensió humana". "Volia que s'entengués la seva amargor, la seva malaptesa", ha afegit.





Per la seva banda, Elena Irureta ha compartit que els han fet un "regal terrible" amb els personatges de Bittori i Miren i ha explicat que en el seu cas li ha resultat "fàcil" encarnar perquè quan han entrat el projecte "el 70% de la feina estava fet ".





Per a l'actriu basca, més bregada com Gabarain en la comèdia, ha estat una experiència "molt enriquidora com a persona" perquè "Pàtria 'relata fets ocorreguts a Euskadi durant 40 anys que" has viscut, però no t'has mullat tant, no has estat dins ".