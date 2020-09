El Govern reactiva els vis a vis a les presons malgrat el risc de contagis

La decisió de la Secretària de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya de reactivar les comunicacions especials de totes les persones que es troben internes en centres penitenciaris és un greu error. La transmissió de la pandèmia col·loca, en aquest cas, a presos i funcionaris en una situació molt delicada per l'enorme risc de contagi a què es veuran sotmesos.

















Així ho ha denunciat l'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries (Acaip) després de conèixer la decisió del Comitè de Crisi (CC) per al Covid-19 de restablir les comunicacions que havien estat suspeses pel risc que comportava la possible transmissió de virus dins de les presons.





Aquesta decisió els ha portat a presentar un escrit davant el Secretari de Mesures Penals Reinserció i Atenció a la Víctima de Catalunya, Amand Calderó, en el qual li demanen que es posposi de manera immediata el restabliment d'aquesta mesura.





Segons aquesta agrupació, les peculiaritats de l'àmbit penitenciari incrementen el risc de contagi i les potencials conseqüències de la malaltia. Els funcionaris i treballadors dels centres penitenciaris tracten directament amb els reclusos i en moltes ocasions és inevitable el contacte físic. A més, la població reclusa es relaciona amb grups nombrosos de persones, de manera que la possibilitat de la transmissió és molt més gran que a l'exterior.





A això cal afegir, asseguren des de Acaip, que la mitjana d'edat dels funcionaris supera els 50 anys, de manera que molts d'ells es troben en grups de risc en el cas de resultar contagiats.





També defensen que aquesta reobertura de les comunicacions especials posa en risc a molts reclusos, ja que pateixen altres patologies que es poden veure molt agreujades en el cas que resultin infectats pel virus.





Els funcionaris considera que amb l'augment del nombre de contagiats a Catalunya la situació no és òptima per al restabliment d'una norma que facilita el contacte dels interns amb gent de l'exterior ja que això pot esdevenir una via d'entrada de virus a les presons , on el risc de transmissió entre presos i entre aquests i els funcionaris és molt elevat.