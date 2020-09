El CZFB i Telefónica acorden celebrar el BNEW Digital Industry al Movistar Centre

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i Telefónica han signat un acord de col·laboració per celebrar el BNEW Digital Industry al Movistar Centre de Barcelona del 6 a el 9 d'octubre.









L'esdeveniment es troba dins de les activitats del Barcelona New Economy Week (BNEW) el primer gran esdeveniment híbrid, B2B cent per cent professional, per a la reactivació de l'economia global que també aglutina els sectors de logística, immobiliària, comerç electrònic i zones econòmiques, han assegurat les dues institucions en un comunicat.





El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, ha mostrat l'orgull de la institució de comptar amb la col·laboració de Telefónica per realitzar un esdeveniment que "marcarà l'inici de la recuperació econòmica a nivell global".





Per la seva banda, el director general de Telefónica a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i Múrcia, José Manuel Casas, ha considerat que aquest esdeveniment estarà centrat "en les possibilitats que ofereix la tecnologia i la digitalització per afrontar els reptes de la nova economia ".





La signatura de l'acord ha tingut lloc al Movistar Centre de Barcelona amb la presència de Pere Navarro i José Manuel Casas.