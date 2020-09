L'exregidor d'ERC Jordi Pesarrodona ha estat jutjat per presumpta desobediència per l'1-O

L'exregidor d'ERC i extercer tinent d'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) Jordi Pesarrodona ha declarat aquest dilluns davant del Jutjat Penal 2 de Manresa (Barcelona), on ha estat jutjat per un presumpte delicte desobediència l'1-O a el no deixar accedir a la Guàrdia Civil a un centre escolar.













En declaracions als mitjans abans de l'opinió, Pesarrodona ha criticat que el procediment és "acarnissament contra una persona, l'assenyalem i la castiguem".





"Crec que el judici està guanyat abans d'entrar per una raó: ells han perdut encara que em condemnin", ha asseverat a l'arribar al Jutjat, on l'han acompanyat entre d'altres la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, i el diputat de la mateixa formació al Parlament Eduard Pujo l.





En el judici també han declarat tres testimonis, s'ha desenvolupat "sense incidències" i, per iniciativa del Jutjat, ha intervingut un traductor català-castellà pel fiscal, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





En l'acte de processament, la jutgessa assenyala que l'1 d'octubre de 2017, cap a les 10.15 hores, Pesarrodona, en la seva qualitat de tinent d'alcalde, era al Ceip Joncadella després d'haver constituït les taules, i al costat d'altres persones van tancar les portes de el centre al veure arribar a la Guàrdia Civil.





MULTA I INHABILITACIÓ

El mateix text recull que Pesarrodona va manifestar als agents "que actuaven en funció de la Llei catalana i no els deixarien entrar", tot i que sabia que el Tribunal Constitucional havia suspès el referèndum, i la jutgessa conclou que hi ha motius suficients per atribuir-li un presumpte delicte de desobediència greu.





Per aquests fets, la Fiscalia ha demanat per Pesarrodona una inhabilitació de dos anys a més d'una multa de 5.400 euros.