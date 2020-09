El Banc d'Espanya considera que les ajudes per a retardar l'edat de jubilació són gairebé nul·les

L'objectiu de Govern d'apostar per que el s ciutadans retardin voluntàriament la seva edat de jubilació topa amb una dura realitat. Malgrat que des de l'Executiu es fa referència a que això comportaria beneficis per a la persona que l'apliqui i per al sistema de la Seguretat Social, en realitat els incentius que als que es poden acollir els ciutadans per acceptar aquest tipus de propostes són pràcticament inexistents .









Així es reconeix des del mateix Banc d'Espanya, que considera que els incentius que des del Govern s'han posat en marxa per afavorir el retard de jubilació no són prou atractius perquè els treballadors acceptin mantenir-se al mercat laboral.





El director general d'Economia i Estadística de el Banc d'Espanya, Óscar Arce, ha reconegut en una conferència telemàtica organitzada per la Fundació Edat & Vida, que entre les mesures que s'haurien d'anar aplicant són, en primer lloc, una millora dels actuals incentius , a més d'ampliar el període de càlcul de les pensions, donar suport de manera efectiva els plans d'estalvi privat, com els plans de pensions privats, i augmentar els ingressos de sistema per garantir la seva sostenibilitat.





Per Arce, les previsions per als propers anys suposaran una dura prova per al sistema de pensions ja que es produirà un augment de la despesa a causa de l'arribada a l'edat de la jubilació de la generació del baby boomer, al que cal sumar que el creixement de l'esperança de vida obliga a mantenir durant més temps les pensions, el que comporta una major despesa i obliga a uns majors ingressos.





Entre les possibles opcions que s'estudien per assegurar el manteniment de el sistema està la d'adequar l'edat de jubilació a l'esperança de vida, tal com s'ha posat en marxa en alguns països del nostre entorn. També allargar els anys sobre els quals es calcula la pensió, ja que això reduiria la pensió mitjana i és possible que tingués una major incidència en les rendes altes i ajudaria a que el sistema de pensions s'igualés a el d'alguns països del nostre entorn.





A més, des del Banc d'Espanya s'insisteix en la necessitat que s'han d'incentivar els plans de pensions privats, encara que amb opcions diferents a les que s'han vingut aplicant fins aquest moment, que no han funcionat de la manera que havien de haver-ho fet.





Arce també s'ha mostrat partidari de facilitar que els pensionistes puguin accedir amb garanties a un altre tipus de productes financers responsables i competitius, com les hipoteques inverses o d'altres que els ajudin a millorar la seva situació econòmica i podrà recórrer per a això al seu patrimoni immobiliari de manera més eficient.