Podem treballa per canviar el delicte de sedició i facilitar el retorn de Puigdemont

La reforma del delicte de sedició en el Codi Penal és un dels objectius que s'ha marcat l'actual Govern. Però és el soci del PSOE a l'Executiu, Podem, el que més s'ha implicat en el fet que aquesta reforma es dugui a terme, un canvi que, entre altres coses facilitaria el retorn a Espanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i facilitaria la sortida de presó dels dirigents independentistes empresonats.









Per accelerar aquest canvi, Podem ha posat al front dels treballs al diputat Jaume Asens. La seva intenció, segons una informació publicada per Voz Populi, és que aquest canvi estigui llest abans de la celebració de les eleccions autonòmiques catalanes.





En aquells dies, des de Podem es considera que si el canvi s'ha produït pot repercutir molt positivament en els seus resultats electorals i els ajudaria a salvar la delicada situació en què es troben després de les patacades electorals soferts en les autonòmiques basques i gallegues.





A més, la implicació de Podem en aquest assumpte els ajuda a convèncer ERC perquè doni suport als pressupostos generals que s'han d'aprovar en els propers mesos. Asens ha mantingut diverses reunions amb el dirigent republicà Gabriel Rufián per estudiar la millor manera de tirar endavant aquest assumpte. Entre els seus objectius hi ha el de que els condemnats pel procés independentista puguin sortir com més aviat millor de la presó, objectiu que estaria més a prop amb una reforma del delicte de sedició.





També compten per a això amb el suport d'alguns sectors de l'PSOE, que consideren que en aquest punt el codi penal espanyol es troba molt desfasat respecte a altres països europeus.





DE VUIT A TRES ANYS

La proposta de Podem, que des de fa un temps és coneguda pel ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, suposa rebaixar les condemnes per delicte de sedició dels actuals vuit anys a tres. A més, ja no s'associaria a actes violents i tumultuosos.





Això implicaria que en el cas que Carles Puigdemont tornés a Espanya amb prou feines hauria de passar un període curt de temps a la presó preventiva, ja que la retroactivitat de la norma en aquest cas li afavoriria, el mateix que als dirigents independentistes que es troben complint pena de presó.