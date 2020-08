Els comuns volen que el delicte de sedició només s'apliqui si es fa ús de les armes

Els representants d'En Comú Podem, marca de Podem a Catalunya, volen que el PSOE s'uneixi a ells en la reforma del delicte de sedició, pel qual han estat condemnats els presos independentistes. La proposta que han elevat els comuns consisteix, bàsicament, en que perquè es produeixi aquest tipus de delictes es hauria de ser un alçament de caràcter violent i amb l'ús d'armes.









Els comuns, segons una informació publicada pel diari Ara, van presentar la proposta als socialistes la setmana passada per poder reactivar aquesta qüestió després de la pandèmia, i confien que tiri endavant després que alguns dirigents del SOE es mostressin fa uns mesos partidaris de estudiar una reforma d'aquest tipus.





La proposta planteja eliminar el concepte 'tumultuari' de la definició de la sedició en el Codi Penal, ja que considera que "pot induir a interpretacions extensives i poc garantistes amb l'exercici de el dret fonamental a la llibertat d'expressió i a la llibertat de reunió" .





També planteja especificar que l'alçament ha de tenir un caràcter violent i un "ús il·legítim de la força física directa sobre les persones" amb la finalitat d'impedir l'aplicació de normes o resolucions jurídiques o l'exercici de potestats administratives o judicials.





En aquest sentit, els comuns també volen que s'inclogui que perquè es consideri un alçament violent sigui necessari que s'hagin utilitzat "armes o altres mitjans perillosos aptes per posar en greu risc la vida de les persones o causar lesions greus".





Així mateix, proposen suprimir l'article 315.3 de el Codi Penal, que estableix penes de presó en cas que es produeixin coaccions per fer una vaga, perquè "suposa la criminalització dels piquets informatius i produeix un efecte desànim en l'exercici de el dret de vaga i l'extensió dels seus efectes".





A més de presentar-la al PSOE, els comuns han traslladat la proposta a diverses organitzacions de la societat civil, com CCOO, UGT, Òmnium i col·lectius en defensa dels drets humans com Iridia i Novact, per "millorar-la" i sumar a més actors.





MILLOR QUE L'AMNISTIA

En una entrevista de Catalunya Ràdio, el portaveu dels comuns al Congrés, Jaume Asens, ha reivindicat que reformar el delicte de sedició és més "viable" que l'amnistia que demanen els partits independentistes.





Considera que difícilment el PSOE i altres partits acceptaran l'amnistia, que creu que té un encaix jurídic complicat, i vaticina que el Tribunal Constitucional (TC) l'acabaria tombant, a més que "l'amnistia no resol moltes qüestions que resol la reforma necessària del delicte de sedició", perquè no només s'aplica als presos sobiranistes, sinó que pot aplicar-se a qualsevol persona afectada per aquesta figura penal.





En canvi, garanteix que en la reforma de la sedició el TC no intervindrà i que pot ser assumible pel PSOE i altres partits de Congrés, per la qual cosa confia que els partits independentistes l'acabin acceptant: "No es poden oposar a una reforma d'aquestes característiques ".





Asens ha explicat que l'ideal dels comuns seria que la sedició desaparegués de el Codi Penal, però reconeix que no hi ha una majoria suficient al Congrés per eliminar el delicte, de manera que adapten la seva proposta a la correlació de forces existent a l'Estat per "eliminar elements de vaguetat i indefinició que permeten que un tribunal, sota la batuta del senyor Marchena condemni fets com els de l'1-O sota el tipus penal de la sedició".





El dirigent dels comuns espera que el PSOE accedeixi a aprovar aquesta reforma, ja que, al seu parer, des que Unides Podem està en el Govern ja "han canviat moltes coses", com el reconeixement que hi ha un conflicte polític a Catalunya o la creació de la taula de diàleg.





No obstant això, si el PSOE acaba rebutjant la proposta, Asens ha assegurat que podrien arribar a presentar-la en solitari i votar per separat: "Que estiguem governant junts no vol dir que coincidim en totes les qüestions. Tenim programes polítics diferents. Evidentment si la presentem és per guanyar-la. Creiem més que en una política de gestos, en una política que és capaç de transformar les coses. Creiem que és una proposta assumible per al PSOE ", ha conclòs.