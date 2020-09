Carrizosa (Cs) titlla d'"insult gratuït" que Torra recomani no viatjar a la Comunitat de Madrid

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha criticat que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi recomanat no viatjar a la Comunitat de Madrid per la incidència del coronavirus i ho ha titllat d'"insult gratuït" i de sortida de to , ja que no considera que això formi part d'una tasca de govern.









"Si ell vol fer de governant, que es coordini amb la Comunitat de Madrid. Això són tasques de coordinació", ha assegurat Carrizosa en una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 també li ha recomanat que plantegi les seves preocupacions en una reunió de presidents autonòmics, o bé amb el president de Govern, Pedro Sánchez, o amb la Comunitat de Madrid.





Ha sostingut que no és prudent fer aquestes recomanacions en aquests termes, i ha defensat que Torra "ho ha dit perquè es tracta de Madrid" i que no hauria fet aquestes declaracions si es tractés d'una altra comunitat autònoma.





Al preguntar què s'ha fet malament a Madrid en la gestió de la pandèmia, Carrizosa ha afirmat que es tracta del principi de la segona onada del coronavirus i que Madrid té unes característiques especials, com una alta densitat de població: "Ara ha tocat allà , després no sabem si tocarà a Catalunya ".





LORENA ROLDÁN





Sobre el canvi de candidat de Cs a la presidència de la Generalitat, que va passar de ser Lorena Roldán a Carrizosa, el líder dels taronges a Catalunya ha explicat que "no va ser un cessament" i que Roldán no va fer gens malament.





Ha subratllat que ella, que va guanyar les primàries de Cs, va fer un pas a un costat i va prendre aquesta decisió "amb la direcció del partit de mutu consens", i ha concretat que es va fer amb l'objectiu d'aconseguir una coalició de partits constitucionalistes en Catalunya.





"Tenir la mateixa persona al Senat, barallant-se amb el PP i el PSOE a Madrid, entorpiria una coalició amb dos partits aquí a Catalunya", ha assegurat Carrizosa, que ha afegit que no hi haurà unes noves primàries perquè els estatuts del partit diuen que quan el candidat fa un pas de banda se li substitueix per una altra persona.





"COALICIÓ DE CONSTITUCIONALISTES"





Ha recordat que Cs ha demanat als partits que no donen suport a al Govern --PP, PSOE i comuns-- una reunió per a "valorar les formules per no arribar al bloqueig" a què al seu parer portaran les forces independentistes després de la possible inhabilitació de Torra pel Tribunal Suprem.





Sobre si també es reuniran amb Vox, Carrizosa ha dit que el seu projecte de coalició "parla de partits constitucionalistes que estan al Parlament", i ha assenyalat que respecta els vots de tot el món però que no li agradaria que entrés al Parlament un populisme de dretes, en les seves paraules i en referència a aquesta formació.





Ha assegurat que li preocupa que hi hagi un govern tripartit de PSC amb els independentistes, i ha desitjat que els socialistes facin un tripartit amb PP i Cs: "Amb Iceta tinc bona relació personal. Espero tenir-la en un Govern amb ell de vicepresident".





Carrizosa ha sostingut que si el president de Parlament, Roger Torrent, compleix la llei, hi haurà eleccions al febrer, i ha destacat que "JxCat no s'ha resignat a que el Parlament no és seu i volen que Torrent incompleixi la llei".





REFORMA SEDICIÓ





Ha criticat que el Govern s'obri a parlar de modificacions del Codi Penal "per afavorir a unes quantes persones per pactes polítics", sobre la reforma del delicte de sedició, que segons ell es faria a mida per beneficiar els presos independentistes.





Carrizosa ha afirmat que abans que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat (PGE) "hi haurà reforma del delicte de sedició i més coses", després del que ha instat el Govern a que triï entre ERC i Otegui o Cs, en les seves paraules.





També ha criticat la taula de diàleg sobre Catalunya, que ha qualificat de taula de xantatge, ja que considera que és una "taula que s'apropia del nom i els interessos de Catalunya" i, al seu parer, està fora de la llei.